V Divadle Za komínem v Humpolci, kde je vzhledem k pandemii koronaviru dočasně pozastavená činnost, se už přes měsíc věnují dětem. „Rozhodli jsme se pomoci zaměstnancům mateřské společnosti Artspect, jež je investorem této umělecké scény,“ řekla programová ředitelka divadla Kateřina Čermáková.

Pracovníkům Divadla Za komínem se významnou měrou daří ulevit rodičům deseti dětí od každodenních vzdělávacích povinností. | Foto: archiv Divadla Za komínem

V prostorách divadla tak od 16. března probíhá výuka a dohled nad dětmi zmíněných zaměstnanců, a to zcela zdarma. Jedná se o přísně uzavřený okruh deseti dětí, které přicházejí do kontaktu pouze s omezeným počtem osob. „Uvědomujeme si závažnost situace a také my jsme hledali způsob, jak se v této nelehké době realizovat,“ poznamenala Kateřina Čermáková.