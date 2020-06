Miloslav Stingl je známý také tím, že kufry ze svých cest nevybaloval. „Pan Stingl vyjel na cestu, pak přijel domů s kufrem, který položil na zem a nechal ho tam. Za ta léta, co cestoval, se mu těchto kufrů, ve kterých bylo plno věcí, nastřádalo téměř 280,“ informoval Luboš Rafaj z Agentury Dobrý den Pelhřimov.

A právě dvě z těchto zavazadel jsou také v Pelhřimově. „Podle zřejmých indicií se domníváme, že první z kufrů byl němým společníkem pana Stingla při cestě na Kubu a do Mexika v letech 1964 a 1965,“ přemítal Luboš Rafaj.

Při zkoumání druhého kufru však byli komisaři pelhřimovské Agentury Dobrý den trochu zklamaní. „Kufr jsme položili na stůl a přemýšleli, co je jeho obsahem. Uvnitř byly tepláky, svetr, noční košile, čokolády z osmdesátých let, baterka, dámské brýle a mimo jiné také podprsenka. Byli jsme trochu zklamaní, protože to byl evidentně kufr nějaké starší dámy,“ popsal Rafaj svou reakci.

Maminčin kufr

Pak to ale přišlo. Na dně kufru ležela obálka adresovaná na jméno Heda Stinglová, Praha 10. Uvnitř byl telegram, ve kterém bylo napsáno: Drahá maminko k tvým dnešním narozeninám Ti přeji mnoho lásky a abys byla ještě mnoho let s námi. Líbá tě tvůj Míla. „Zatajil se nám dech. Před námi ležel kufr maminky jednoho z největších českých cestovatelů všech dob,“ doplnil s nadšením Rafaj.

Oba kufry zapůjčili do expozice Muzea rekordů a kuriozit cestovatelé Rudolf Švaříček a Štěpán Rusňák. „Minulý týden jsme jeli s Mírou Markem do baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehrad, kde se konala zádušní mše za pana doktora Stingla. Kufry, které nám vypůjčili naši přátelé, cestovatelé Ruda Švaříček a Štěpán Rusňák, budou pro nás vzpomínkou na neuvěřitelně bystrého, malého velkého muže,“ řekl Luboš Rafaj.

Miloslav Stingl, který je členem Rekordmanské síně slávy, byl navíc čestným náčelníkem indiánského kmene Kickapoo. Za svůj život navštívil 151 zemí na všech kontinentech.