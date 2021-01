Nejznámější ples Beáty Rajské by mohl být v původním termínu, v prvním březnovém týdnu. „S datem zatím počítáme. Máme takovou vizi, jak by ples mohl vypadat, mohu prozradit, že téma by mohlo pohladit a zlepšit psychiku lidí v současné situaci. Samozřejmě se budeme orientovat podle aktuální situace, tudíž je vše ještě ve hvězdách,“ prozradila Event a Marketing manažerka Růžena Michalíčková z ateliéru Beáty Rajské.

Naopak se lidé mohou rozloučit s letošním Horáckým bálem. „Zrušili jsme ho. Mívá termín v únoru a je vázaný k masopustu, tudíž by letos nemohl proběhnout. Zatím neplánujeme ani náhradní variantu, v létě by to pro nás bylo prodělečné. I kdyby se uvolnily opatření, mám pochybnosti, zda by lidé vůbec přišli. Mají strach se sdružovat a my bychom nevydělali, což si jako spolek nemůžeme dovolit,“ komentoval předseda folklórního souboru Vysočan Jaroslav Dřevo.

Na Třebíčsku je vyhlášený Prvorepublikový ples, který na zámku ve Valči pořádá spolek Míša&Míša. „Bohužel letos nebude. Kdybychom si zamluvili kapelu a ples nakonec nebyl, museli bychom platit penále, což si v této době nemůžeme dovolit. Příští rok už snad proběhne klasicky,“ doufala Hana Nejedlá ze se spolku Míša&Míša.

Chybějící plesy naruší kulturu v menších obcích

Právě v zimním období je plesová sezóna mnohdy velkou událostí v menších obcích. Jinak tomu není ani ve Vepříkově, kde je vyhlášený hasičský ples. „Je to škoda, několikrát jsme se ho s přáteli zúčastnili a vždy jsme se skvěle pobavili. Tak se aspoň budeme o to víc těšit na příští rok, až bude vše zase v normálu,“ posteskla si Anna Kudrnová z Havlíčkobrodska.

Oblíbenou společenskou událost zrušili i dobrovolní hasiči z Myslibořic. „Touto dobou bychom za normálních podmínek už secvičovaly půlnoční překvapení, které mají lidé rádi. Loni jsme měli téma ze života hmyzu. Nějaké nápady jsme měli i pro letošek, takže je přesuneme na příští rok,“ plánovala Alena Cafourková z SDH Myslibořice.

O důležitou událost přišli i letošní maturanti. Většina z nich svoje maturitní plesy zrušila už na podzim a s náhradou nepočítají. „Když jsme začali chodit do školy, situace se zhoršovala a my tak trochu tušili, co se stane. Nakonec se zpřísnily opatření, takže by to prostě nebyl ples, jak bychom si jej představovali. Nakonec jsme se smířili s tím, že ples nebude. Alespoň máme o starost méně,“ dodal student průmyslové školy David Doležal.