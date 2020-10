Jste ve škole na distanční výuku připraveni?

Jsme na to připraveni. Máme notové materiály v PDF souborech, máme skeny a videa. Technika je podle možností jednotlivých žáků. Používáme WhatsApp nebo Skype. V současné době připravujeme Microsoft Teams, abychom byli ve spojení s každým žákem. Každý žák tedy bude mít možnost se připojit a můžeme učit kolektivní výuky. Myslím si, že to je v této situaci výhodné.

Doufáte, že v polovině října se děti zase vrátí do školy, nebo si myslíte, že se tato opatření ještě prodlouží?

Podle posledního nařízení máme nařízenou distanční výuku na čtrnáct dní. Věřím, že je to dostatečná doba na to, aby se situace zklidnila, takže doufám, že od pondělí 19. září začneme učit zase ve škole. Myslím si, že individuální výuku bychom mohli opět vyučovat, protože ve třídě je pouze žák a učitel.

Jak jste výuku na dálku zvládali při první vlně koronaviru?

Nikdy to tu nebylo. Učím čtyřicet let a takovou situaci jsem nikdy nezažil. Nikdy jsem neučil na dálku. Takže jsme se museli přizpůsobit. Prvně jsme posílali emaily, pak jsme přešli na aplikace. Jednak děti nahrávaly a posílaly etudy a my jsme je kontrolovali a zpětně jim volali, nebo jsme měli přímé komunikace a hodnotili je rovnou při hodině. Nějak jsme museli začít a myslím si, že ke konci byla výuka čím dál lepší. Tento systém ale samozřejmě nikdy nenahradí kvalitní výuku, kdy je ve škole žák a učitel. Přes různé aplikace je zvuk většinou zkreslený.

Musí teď žáci něco dohánět?

Měl jsem z toho trochu obavu, která se však nenaplnila. Přišlo mi, že žáci měli na přípravu víc času, když nechodili do školy a byly omezené ostatní aktivity. Alespoň u nás ve škole to tak bylo, horší to bývá po prázdninách, kdy si všichni potřebují odpočinout.

Koronavirus ovlivnil i talentové a přijímací zkoušky. Jak vypadaly u vás?

Přijímací zkoušky jsme dělali koncem června. Byl to takový chaos, někteří i odjížděli na dovolené. Další kolo zkoušek jsme proto udělali ještě teď začátkem září, abychom doplnili několik posledních míst do kapacity školy, která je 120 žáků. Jak jsem si všiml, dodatečné zkoušky v září dělali i na jiných základních uměleckých školách.

Přinesla vám opatření i nějaká pozitiva?

Zjistili jsme, že v nejhorším případě nebo výjimečné situaci tak lze s žáky komunikovat a lze je něco naučit. To je takové pozitivní, že to nějakým způsobem funguje. Ale že by to bylo to pravé, to určitě není.

Teď ale můžete využívat zrekonstruované prostory školy…

Za to jsme velice rádi a děkujeme našemu zřizovateli, městu Žirovnice. Spolupráce s nimi je skvělá už od roku 1994, kdy se škola stala příspěvkovou organizací města. Jelikož jsme v zámeckém areálu, tak tu byly čtyři metry vysoké stropy, na kterých byly umístěné zářivky. Takže tím, že jsme dělali akustické úpravy, jsme v první řadě museli upravit právě stropy. Ty jsme snížili, vyměnili jsme zářivky za led osvětlení, a tím se tady úplně jinak učí.

Jaké výhody vám rekonstrukce školy, kterou se v prostorech žirovnického zámku podařilo dokončit před rokem, přinesla?

Největší výhodou je lepší zvuk. To je v hudební škole alfa a omega. Dříve to bylo celkem náročné. Kvůli vysokým stropům jsme tu měli ozvěnu. Řešit jsme to museli různými textiliemi a závěsy, ve kterých se držel prach a bylo to složité na údržbu. Zvuk si teď navíc můžeme i regulovat. Když by byla potřeba, aby tu byl větší dozvuk, tak můžeme pouze vyměnit panely. Jsme s tím velice spokojeni a funguje to perfektně. Děti tak mají daleko lepší podmínky pro učení. Ideální je to především pro sbory. Ve sboru Arietta je čtyřicet žákyň, které ke zkouškám využívají sál, a tam se vlastnosti akustiky velice dobře projevily. Díky rekonstrukci a lepší akustice jsme navíc mohli začít učit bicí nástroje a výuku jsme rozšířili i o lesní roh.

Koukám, že tady máte i profesionální nahrávací studio. V čem je oproti ostatním základním uměleckým školám na Pelhřimovsku jiné?

Úplně nevím, jak to mají ostatní školy na Pelhřimovsku. Nějaké nahrávací možnosti má asi každá škola. Ale tady je to udělané opravdu na profesionální úrovni. V tom je to asi jiné. Akustika je tu spočítaná a vychází tu perfektní hodnoty. Navíc máme možnost nahrávat i v zámeckém sále, kde je také skvělá akustika. Zvuk pak posíláme do studia, kde s ním dále pracujeme. Skvělé podmínky pro nahrávání jsou v létě i na zámeckém nádvoří. Na obou místech se dokonce pořizovaly záznamy do Českého rozhlasu, a to během klarinetových festivalů. Nahrávací studio máme od firmy, která dělala věhlasná studia, jako je pražské Rudolfinum nebo legendární studio v Praze Ve Smečkách.

Jaké s ním máte plány?

Spolupracujeme s ředitelem Základní umělecké školy Praha 1 Milanem Tolknerem, který má pod palcem Big Band Biskupská. V Žirovnici jsme tak uspořádali osm koncertů, kdy spojujeme Big Band Biskupská a náš sbor Arietta. A jelikož má naše škola už tři nahraná cédéčka, tak bych chtěl udělat cédéčko z koncertu, kde vystoupí zároveň právě Big Band Biskupská a náš sbor Arietta. Je to zajímavé spojení a musím říci, že lidem se to líbí. Chtěl bych tak zachytit úsilí mladých muzikantů a zpěváků. Nikdo neví, co bude a cédéčko je taková dobrá konzerva pro muziku. Studio také pronajímáme. Máme zvukaře, který tu nahrává různé kapely. Poslední dobou je to především folk. Studio je určené více méně pro komorní hudbu nebo klasickou hudbu. O nahrávání je zájem, ale koronavirus to teď trochu zastavil. Tak je to ale všude.

Mohli by sem třeba jezdit nahrávat i nějací slavní zpěváci?

To je těžká otázka. Ti už mají svoje zaběhnuté koleje. Myslím si, že tu něco jde udělat, ale my jsme tu vybaveni a zařízeni spíše na soubory klasické hudby, tria, kvartety, kvintety a takové. Velice si však vážíme toho, že pro nahrávání cédéčka se tu rozhodlo Stamicovo kvarteto. Ve světě nahráli přes padesát cédéček, mohli nahrávat kdekoliv a rozhodli se pro žirovnický zámek. Nahrávali tu stěžejní díla Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka.

Zdeněk Zadražil



ženatý, dvě dcery a dvě vnučky



ředitelem ZUŠ Žirovnice je od roku 1994



vystudoval Konzervatoř Brno



následné studium na Akademii múzických umění - čtyři semestry metodiky, hry na klarinet a hudební management



učí hru na klarinet, saxofon a flétnu



kromě muziky má rád i vysokohorskou turistiku

Když jsme u těch hvězd, tak v Žirovnici pravidelně pořádáte Muzikantské plesy, kam míří i známé tváře…

Na plesech jsme měli celou řadu slavných zpěváků populární hudby včetně toho nejlepšího, a to Karla Gotta. Sbor Arietta měl tak možnost si se všemi zazpívat. Vystoupili u nás například i Helena Vondráčková, Petr Kolář, Bára Basiková, Václav Noid Bárta, Kamil Střihavka, Ilona Csáková nebo Leona Machálková. Doufáme, že to bude pokračovat dál.

Plánujete tedy takové akce dál?

Plánovat můžeme, ale nevíme, co bude. V nejbližší době chystáme na 4. prosince vánoční koncert Arietty a Jindřichohradeckého Big Bandu v Jindřichově Hradci na Střelnici. Pak jsou na programu naše vánoční koncerty v Žirovnici a okolí a v neposlední řadě připravujeme také třiadvacátý Muzikantský ples. Plánujeme, zkoušíme, ale všechno je to ve hvězdách. Já tedy věřím, že to všechno nějak vykrystalizuje ku prospěchu věci a že budeme moci zase tvořit, zpívat, hrát, koncertovat a že život poběží normálně.

Pozastavil koronavirus ještě nějaké další plány ve škole?

Pozastavil nám tři velké koncerty a další zahraniční zájezd. Na muzikantských plesech se totiž snažíme vydělat pro Spolek rodičů a přátel dětí při Základní umělecké škole Žirovnice nějakou finanční částku, abychom mohli jet s dětmi na zájezd. Většinou jezdíme do zahraničí. Předloni jsme byli v Děčíně, kde jsme měli společný koncert s tamní základní uměleckou školou. To pro nás byla nová zkušenost, protože jsme hráli ve velkém obchodním centru. Pak jsme měli svůj program a jeli jsme do Německa do Drážďan, kde jsme navštívili různé památky. To se dětem moc líbilo. Loni jsme byli ve Vídni, kde jsme měli dva koncerty v kostele a v klášteru. Také jsme byli na prohlídce vídeňské státní opery. Plán jet do zahraničí tedy odkládáme na příznivější dobu.