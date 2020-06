Příchozí tak budou moci navštívit expozici Život a dílo básníka Antonína Sovy a Galerii akademického malíře Jana Autengrubera za zvýhodněné vstupné 10 a 20 korun.

Otevírací doba muzea v týdnu zůstává, otevřeno je tedy od 9 do 15.30 hodin.

Muzeum však zahajuje letní návštěvnickou sezonu, takže bude otevřené i o víkendech, a to v sobotu od 10 do 16 hodin a v neděli od 13 do 16 hodin.