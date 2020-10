Jak ale sama říká, je to jen dočasné řešení. „Nemá cenu začínat nic velkého, protože doufám, že je to jen na nějaké přechodné období. Zaplať pánbůh, že jsem ale tuhle práci našla. Díky ní uživím rodinu. Můj muž má uměleckou agenturu, takže nastoupil na pracák začátkem září stejně jako já,“ řekla Yvonna Kršková.

Divadýlko Mrak musela se svým kolegou, který teď pracuje jako skladník v jedné z havlíčkobrodských firem, k poslednímu srpnu zavřít. „Koncem února jsme měli premiéru nové pohádky a pak přišla první vlna pandemie, takže nám v tom zůstalo ležet hodně peněz. Pak jsme přes léto hráli a dělali jsme i festival, takže to docela šlo. Od září už se ale nedalo jinak, tak jsme si našli jinou práci,“ přemítala Kršková.

Svou divadelní živnost pozastavila s tím, že se k ní za čas opět vrátí. „Musíme se vrátit, vždyť jsme to dělali už šestadvacet let. Teď máme dvě nové pohádky a třetí mám v šuplíku,“ líčila s nadšením herečka a režisérka v jednom.

Otázkou však bude, jestli bude pro koho hrát. „Odvolávají se listopadová představení, protože nikdo neví, co bude. A i když budou děti chodit do školy, tak samozřejmě budou dohánět látku a školní představení jako taková určitě nebudou,“ obávala se Yvonna Kršková s tím, že žijeme v nejisté době.

Dodala také, že domluvené měli hraní v havlíčkobrodském klubu Oko. „Mimo jiné jsme tam chtěli udělat mikulášskou besídku pro děti. Termíny máme, ale co bude, nevíme,“ pokrčila rameny Kršková.

Nikdo neřeší umělce

Podle jejích slov navíc nikdo z ministerstva kultury neřeší umělce, kteří přišli kvůli koronaviru o práci. „Od září musíme platit sociální a zdravotní pojištění. V březnu jsme akorát dostali pětadvacet tisíc a od té doby nic. Prakticky nám sebrali práci dejme tomu na rok, na dva. Je to svým způsobem hrozně ubíjející období,“ kroutila hlavou šéfka Divadýlka Mrak.

Na svou novou práci, kterou našla na havlíčkobrodském nádraží, ale nedá dopustit. „Peču sladké s slané pečivo a prodávám v bistru Pont to go. Jsem tam mezi lidmi. Je to v podstatě takové divadelní představení. Baví mě to, hlavně je tam báječný kolektiv,“ řekla Kršková s tím, že ale divadlo je divadlo.

Yvonna Kršková však není jediná, která během pandemie koronaviru pozastavila svou živnostenskou činnost. „Zaznamenali jsme větší nárůst přerušování živností koncem srpna. Čísla jsem porovnával se stejným obdobím v loňském roce. Byl tam téměř jednou takový nárůst žádostí o přerušení živností. Nevím, jaké tam byly důvody. Jenom se domnívám, že to mohlo souviset s tím, že podnikatelé měli do konce srpna odpuštěné zálohy zdravotního a sociálního pojištění. Od září už ale mají opět povinnost to platit,“ informoval vedoucí živnostenského úřadu v Jihlavě Jan Kubišta.

Podle Jaroslavy Tiché, vedoucí živnostenského úřadu v Pelhřimově se letos oproti loňsku zvýšil počet přerušených živností v srpnu a září, a to celkem o sedmačtyřicet procent.