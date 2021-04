Zámek Telč, který je památkou světového dědictví UNESCO, aktuálně prochází nákladnou obnovou, od nového roku se pracuje hned na několika frontách. „Čilý stavební ruch panuje v renesančních sálech, v budově bývalého pivovaru, v zámeckém muzeu, kapli Všech svatých i prostorách budoucí pokladny,“ řekla za památkáře Markéta Slabová.

Obnova renesančních sálů hlavní prohlídkové trasy pak pokračuje restaurátorskými průzkumy omítkových vrstev. „Malby a omítkové vrstvy se restaurují i v dalších sálech budoucího zámeckého muzea, které už příští rok nabídne zimní provoz,“ poodhalila dále Slabová. Naopak letos se návštěvníci podívají pouze do soukromých apartmánů posledních majitelů zámku. „Milovníci hudební skupiny Čechomor se mohou těšit na odložený koncert z loňského roku, který se koná 28. srpna,“ zve Slabová.

Projekt Telč – Růže Vysočiny měl v roce 2018 vyčíslen rozpočet na 211 milionů korun, které budou z pětaosmdesáti procent hrazeny z evropských peněz. „Zvýšení atraktivity zámku přiláká do Telče více turistů a pomůže rozvoji blízkého okolí včetně podnikatelských příležitostí,“ uvedl tehdy předseda vlády Andrej Babiš. Zatím je situace spíše opačná. „Chtěli jsme se podívat na zámek, ale opravuje se, což jsme nevěděli. Tak jsme se jen prošli po náměstí a vyrazíme na Zelenou horu,“ řekla loni v létě Ivana Jiráčková ze středních Čech, která se s manželem přes Vysočinu vracela z dovolené v Rakousku.

Ruší veškeré mimosezónní akce

Hned po Velikonocích, šestého dubna, začne tříletá rekonstrukce kompletní elektroinstalace na jaroměřickém zámku. Vyjde na bezmála pětadvacet milionů korun. „Budeme se snažit co nejméně zasáhnout do provozu prohlídek, určitě ale rušíme veškeré mimosezónní akce, jako například tradiční Vánoce na zámku,“ informoval kastelán Radim Petr.

Před Velikonoci zámečtí vyklidili a připravili prostory pro stavební úpravy a také obrousili a nově natřeli všechny lavičky. „Od minulého týdne větráme v zámku a začínáme odkrývat nábytek. Přehozy pereme a znovu chystáme na podzim“, doplnil kastelán.

Ani tam nebude chybět kultura – chystá se koncert 4 Tenorů, muzikál Noc na Karlštejně i Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského. Podle slov kastelána nic z toho však není jisté. V květnu by se pak na zámek měli na osm dní vrátit filmaři, aby natočili pátý, závěrečný, díl minisérie Marie Terezie.

Pracovat se bude i na hradě Lipnice, tam zřejmě již v dubnu začne první etapa výměny střešní krytiny na Thurnovském paláci. „Starý a dožilý řezaný šindel z počátku devadesátých let minulého století, který se již rozpadá, nahradí nový modřínový štípaný šindel,“ upřesnil kastelán Marek Hanzlík. Hotovo by mělo být do konce června.

Oprava střechy na věži Samson

Následovat pak bude druhá etapa, v té budou dělníci opravovat střechu na věži Samson, rovněž nainstalují orientační osvětlení na nádvoří. Tyto práce vyjdou na bezmála čtyři a půl milionu korun. „Zatím počítáme s tradičními a velice populárními letními nočními prohlídkami. V září připravujeme středověký Turnaj svatého Samsona“, řekl Hanzlík ke kulturním akcím.

Stěžejní přitom bude pro výstava Lipnická bible 1421-2021, která bude prezentovat výjimečnou rukopisnou bibli, dokončenou na Lipnici v roce 1421. Na hrad by mohla být zapůjčená, dnes je totiž součástí sbírek washingtonského Museum Of The Bible. Kastelán chce také ověřit funkčnost repliky kachlových kamen, která je na hradě od loňského roku.

Na zámku v Náměšti nad Oslavou se projekt obnovy omítek, restaurování oken a kamenných prvků jižní stěny zámku teprve připravuje. Aktuálně se vedle běžné údržby pracuje na restaurování historické podlahy v jedné z místností i klasicistních vrat mezi vnějším nádvořím a parkem. O prázdninách pak budou zámecký park i obě nádvoří zdobit kovové objekty a skulptury uměleckého kováře Pavla Tasovského.

Kulturní akce mají být nejen ty tradiční, ale i nové. „Jednou z nich bude i srpnový koncert skupiny Čechomor, která si vybrala náměšťský zámek jako jednu ze zastávek na svém turné s novou deskou Radosti života,“ uvedla Slabová a pokračovala: „Milovníci klasické hudby nepřijdou o oslavy pětadvacátého ročníku mezinárodního festivalu Concentus Moraviae s podtitulem Hudba jako na dlani, které byly přesunuty z loňského roku.“ Vrcholem letní sezóny bude pětatřicátý ročník multižánrového festivalu Folkové prázdniny.