Nápad na osobité přetvoření operní árie vznikl po příchodu z lesa. „Likvidovali jsme s taťkou následky kůrovcové kalamity. Jednou jsem přišla sedřená domů a napadla mě slova ‚měsíc už v depresi hluboké‘. Vycházela jsem z textu Jaroslava Kvapila, jen jsem ho poupravila tak, aby seděl na karanténu,“ popisuje Časarová. „Dvořák je moje srdeční záležitost a jeho Rusalka je pro mě absolutně nejlepší opera,“ dodává.

Kromě pobavení posluchačů a diváků byla jejím hlavním cílem seberealizace. „Pandemie dala stopku mojí práci a zpívání mi velmi chybělo. Chtěla jsem proto vytvořit něco svého a poslat to do světa,“ prozrazuje Časarová.

Do videa se zapojila celá rodina. „Bylo nás v té době jedenáct v jednom domě a všichni se nějakým způsobem podíleli. Děti byly nadšené a krásně jsme se zabavili. Je to taková rodinná árie. A aby to bylo stylové, pojmenovala jsem ji koronárie,“ vysvětluje Časarová.

Zdroj: Youtube

Originální ztvárnění Rusalky se stalo celorepublikovým hitem. „Oslovilo to širokou veřejnost, hudebníky, maminky i učitele. Spoustu lidí mi psalo, že se jim to líbí. Jedna paní mi dokonce napsala, že děkuje za všechny matky světa. Nesmírně mě to povzbudilo, potěšilo a měla jsem z toho velkou radost,“ svěřuje se operní pěvkyně.

Pokračování koronavirové árie ale neplánuje. „Pevně doufám, že podobná situace už nenastane. Navíc Rusalka je jen jedna. Přišlo to zkrátka v pravý okamžik a už nic podobného pravděpodobně nebude,“ potvrzuje mladá žena.

Sen o opeře

Miroslava Časarová je v současné době sólistkou prestižního hudebního tělesa Hudby hradní stráže a Policie ČR. Zpívat a hrát v divadle chtěla odmalička, cesta k jejímu snu ale byla dlouhá. „Chtěla jsem být činoherní herečkou, přijímačky na DAMU se mi však nedařily. Došla jsem kolikrát až do třetího kola, ale nikdy mě nevzali,“ vzpomíná Časarová.

Vystudovala proto jinou vysokou školu a později i konzervatoř. „Pak jsem dělala redaktorku v jednom časopisu a hlasatelku v rádiu. Můj sen o opeře ale neutuchal. Chodila jsem na konkurzy, ale pořád to nevycházelo,“ pokračuje rodačka z Křepin.

Po narození druhého dítěte si dala ultimátum. „Řekla jsem si, že pokud to neklapne do doby, kdy holčičce budou tři roky, končím s veškerým snažením, přestávám zpívat a vracím se zpět k novinařině. Dva měsíce před tímto datem mi zavolali z divadla v Plzni, jestli bych nenaskočila do představení za jednu těhotnou zpěvačku. Samozřejmě jsem souhlasila, a tím se rozjela moje kariéra,“ líčí Časarová.

„Jsem ráda, že jsem celou dobu žila normální život a založila rodinu. Alespoň jsem děti nemusela odkládat kvůli kariéře. Asi to tak mělo být,“ přemítá Časarová.

Teď už čeká jen na svou vymodlenou roli. „Mým profesním snem je ztvárnit Rusalku jako roli na jevišti. Už mám na kontě spoustu úžasných titulů, ale Rusalka je tam pořád někde schovaná. Věřím však, že na mě čeká, a kdyby mi k ní dopomohlo i moje video, bylo by to krásné,“ uzavírá s úsměvem Časarová.