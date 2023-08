Jediný film, který skončí v realitě. Nejnovější počin českého moderátora Kazmy je opředen tajemstvím a vyprodává kina. Na čtvrteční premiéru filmu s názvem ONEMANSHOW: The Movie nachystalo multikino v Jihlavě celkem třináct promítání. Zato ve Žďáře nad Sázavou ho diváci zhlédnou až v neděli.

Kazma Kazmitch, vlastním jménem Kamil Bartošek a jeho ONE MAN SHOW. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Vladimír Pryček

Tajuplná atmosféra, kterou okolo svého filmu Kamil Bartošek alias Kazma vyvolal, vzbuzuje v lidech zvědavost. Film má totiž dle slov jeho autora končit v realitě. Jako přestupový můstek k tomu mají sloužit speciální hrací karty, které každý návštěvník získá u vstupu do sálu. „Asi nebudu z těch, co by z kina šli běhat po polích a hledat poklad, nebo co to bude. Ale mám rád jeho tvorbu, protože je udělaná velmi kvalitně. To bylo vidět i na traileru," vyjádřil se například student Filip Zeman, který se na promítání chystá.

Zdroj: Youtube

V Jihlavě uvede film jako první multikino Cinestar, a to ve čtvrtek v jedenáct hodin dopoledne. Celkem se zde bude Onemanshow promítat třináctkrát a většina časů je již úplně vyprodaná. V menším jihlavském kině Dukla jsou na čtvrtek v plánu dvě promítání. „Konkrétní časy jsme zveřejnili asi před měsícem a první z nich se vyprodal v řádu dní," popsal promítač kina Petr Stejskal.

Podle něj jde v kině Dukla, které se zaměřuje spíše na artové filmy, o raritu. „Není to naše typická cílovka. Žádný z lístků na One Man Show jsme neprodali na pokladně, všechno šlo přes internet," vysvětlil Stejskal. Dodal, že zájem je o promítání i v následujícím víkendu, přestože v počtu termínů nemůže Dukla konkurovat multikinu Cinestar.

Kazmův film vyprodal i Třebíč a Pelhřiomov

Vyprodáno je také v třebíčském a pelhřimovském kině. Stejně tak v Chotěboři. „Zájem jsme čekali, ale až takový asi ne. Později jsme přidali další termín promítání, a to na prvního září. I ten už se plní," pochvaloval si ředitel chotěbořského kina Josef Hospodka.

Velký zájem ukázali i lidé v Havlíčkově Brodě či v Humpolci. Vyprodáno ale není. Ve Žďáře nad Sázavou si lidé na čtvrteční premiéru nezajdou. Poprvé se zde bude Onemanshow promítat v neděli, zato ale hned dvakrát. První promítání je až na jedno sedadlo plné.

Kdo je Kamil Bartošek?

Kamil Bartošek, známější pod pseudonymem Kazma, se narodil 26. května 1985 v Kroměříži. V českém showbusinessu se zapsal především jako internetový producent, moderátor a influencer. Známý je svými projekty, s nimiž začal jako moderátor pořadu One Man Show na internetové televizi Stream.cz. V roce 2015 změnil koncept pořadu a proměnil jej v produkci velkolepých show se žlutým trojúhelníkem v logu.

Slabší návštěvnost nejspíš bude v Polné, která má asi pět tisíc obyvatel. Tam je zatím obsazená zhruba polovina míst.

Podle Kazmy jde o utajovaný projekt, na kterém jeho tým pracoval více než čtyři roky. V Česku se nejdříve na reklamních billboardech objevily bílé znaky na černém podkladu a na sociálních sítích se začalo spekulovat, že jde o připravený krok Kazmy k novému projektu, což se zanedlouho potvrdilo. Předem připravené promo k filmu vyvrcholilo na letošním Karlovarském filmovém festivalu, kde Kamil Bartošek způsobil poprask a vystřelil si z předních českých herců, organizátorů festivalu a novinářů.

MAGDALÉNA BLAŽKOVÁ

MAREK BERČÍK