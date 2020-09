V Humpolci se uskutečnila Roztančená Stromovka. „Špička, pata, krok, špička, pata, krok, dozadu, dozadu, stranou a překřížit,“ ukazuje kroky několika odvážlivcům členka tanečního klubu Bonanza z Jihlavy.

Nejenže se návštěvníci Stromovky mohli kochat kreacemi a kroky profíků z tanečního klubu The Hillbilly hunks a Bonanza, ale dokonce se mohli i něco přiučit. „Je to tady úžasné. Líbí se mi tu všechno a hlavně kombinace toho, že dospělí si mohou užívat a o zábavu mají postaráno i děti,“ pochvalovala si sobotní akci Michaela Pajdová z Jihlavy.

Děti se totiž s obrovským nadšením učily chodit na chůdách, hrály hru twister, skákaly v pytlích, malovaly a vyráběly si masku na obličej, přetahovaly se s lanem, trefovaly se míčky do krabice a mimo jiné i skákaly přes gumu. „O tvořivé dílny a hry je velký zájem. Jsme tu na to tři a nestíháme. Navíc hodinu před začátkem akce jsme si to tu chystaly a děti už nám koukaly pod ruce a byly zvědavé,“ usmála se Zuzana Auředníková.

Za zábavou a relaxem přišla do roztančené Stromovky také Radka Svobodová z Humpolce. „Přišli jsme, protože je hezky a chceme se pobavit a odpočinout si po sbírání brambor. Když se v Humpolci něco děje, tak tam vždycky rádi vyrazíme. Děti to moc baví, hlavně hry a soutěže,“ řekla maminka Radka Svobodová.

Už svým názvem přilákala akce do humpoleckého parku manželé Láníkovi z Luk nad Jihlavou. „Chodíme pravidelně tančit, tak jsme přišli. Dnes je navíc jeden z poslední hezkých letních dnů, tak jsme toho chtěli ještě využít. Hlavně nevíme, jaká situace a omezení nás čekají na podzim a přes zimu. Je to tu krásné a je fajn, že se lidé sejdou alespoň takhle venku,“ řekl František Láník.

Rozvlnit boky

S úsměvem na tváři hodnotila Roztančenou Stromovku i sama organizátorka akce. „Jsem spokojená náramně. Počasí je úžasný, večer je příjemný. Tančí se, lidé zpívají. Když se po nich dívám, tak jsou vysmátý, spokojený, kývou se do rytmu, takže si myslím, že si užívají pěkný večer, a to je to, co jsme chtěli,“ hodnotila atmosféru ve Stromovce Marcela Kubíčková, ředitelka turistického informačního centra v Humpolci.

„Jsem hrozně ráda, že jsme se vyhecovali, že jsme tu akci nezrušili, a že se lidé nebáli a přišli. V této situaci se totiž spoustu akcí ruší a umělci nemají do čeho píchnout,“ doplnila Kubíčková.

Rozvlnit své boky a také si zazpívat mohli nejen Humpolečtí s mexickou kapelou Mariachi Espuelas, jazzovou, swingovou a rock´n´rollovou kapelou The Shots či bluegrassovou partou Druhej dech. „Přišla jsem si poslechnout kapelu The Shots. Jsem z Jihlavy a kluky znám už od začátku. Je skvělé, že tady tahle akce je, navíc se koná na hrozně pěkném místě a musím říci, že je tu super atmosféra,“ zhodnotila akci Klára Bílková z Jihlavy.

Roztančená Stromovka byla v Humpolci teprve začátek. „Je to taková sonda a test na to, jak lidé na akci tohoto typu zareagují. Zanedlouho totiž budeme otevírat nové polyfunkční centrum, kde bude taky jeden sál, který bude určený pro divadla, koncerty, ale navíc právě i pro tančírny,“ nakousla Marcela Kubíčková chystanou novinku v Humpolci.