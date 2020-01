Jedinečný multifunkční prostor, který vznikl rekonstrukcí tovární haly z počátku 20. století, má za sebou slavnostní otevření. Řeč je o Divadlu Za komínem v Humpolci, které má ambice stát se centrem kulturního a společenského dění.

Slavnostní otevření Divadla Za komínem v Humpolci | Foto: Deník / Denisa Šimanová

Zmíněná nová umělecká scéna, která sídlí v humpolecké Kamarytově ulici, se snaží prostřednictvím bohatého programu oslovit co možná nejširší publikum. „Snažíme se ze všech možných hudebních celků a divadelních představení vybírat to nejlepší a nabízet to divákům v Humpolci. Moc rádi bychom ale cílili nejenom na Humpolec, ale chceme sem dostat takové umělce, abychom cílili na celou republiku,“ řekla v rámci pátečního slavnostního večera programová ředitelka Divadla Za komínem Kateřina Čermáková.