Kvůli pandemii byly zavřené od 18. prosince loňského roku, tedy téměř sto padesát dní. „Otevření čtyř muzeí, tří galerií a dvou hradů je však podmíněné omezeními v podobě zákazu skupinových prohlídek, počtu návštěvníků, dvoumetrových rozestupů a nošení respirátorů,“ uvedl radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Roman Fabeš.

Muzeum Vysočiny Třebíč nabídne od úterý všechny čtyři expoziční trasy včetně té s názvem Valdštejnové na Třebíči. V zámecké konírně pak návštěvníci najdou výstavu věnující se Vratislavu Bělíkovi. Pobočky třebíčského muzea v Moravských Budějovicích a v Jemnici zůstanou však zatím uzavřené, stejně jako Centrum tradiční lidové kultury v Třebíči.

Všechny své expozice, výstavní sál a částečně i hrad Kámen otevře i Muzeum Vysočiny Pelhřimov. „Na hradě bude veřejnosti přístupná trasa bez průvodce představující sbírku motocyklů, které neodmyslitelně k tomuto objektu patří. A návštěvníky zajisté potěší právě rozkvétající park obklopující objekt hradu,“ pozvala k návštěvě mluvčí krajského úřadu Eva Neuwirthová.

Hrad Roštejn

Muzeum Vysočiny Jihlava nabídne vedle stálých expozic i výstavy a to v expoziční budově na Masarykově náměstí v krajské městě, v Třešti a v Telči. Na Jihlavsku ale bývá největší zájem o hrad Roštejn, kde bude v provozu interaktivní přírodovědná trasa B, věž a kaple svatého Eustacha, to jsou totiž samostatně přístupné expozice. „Trasa A prozatím zůstane uzavřena, stejně jako hradní občerstvení. To by se mělo otevřít spolu se zahrádkami restaurací přibližně o týden později,“ odhadla Neuwirthová.

Své prostory otevírá i Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě. V budově na Masarykově náměstí je výstava o sklářství, v Komenského ulici je pak k vidění tvorba malíře Daniela Balabána.

V Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod pak bude ještě tři týdny k vidění výstava historických pohlednic ze sbírky Bohumíra Špačka. I tam budou přístupné muzejní expozice. Malovaný humor pak pobaví návštěvníky brodské Galerie výtvarného umění.

Dárek mají v první den připravený pro návštěvníky v novoměstské Horácké galerii. Otevírá v devět hodin dopoledne, mimořádně zavírá až v šest odpoledne a ve čtyři je na programu speciální rituál Matěje Koláře. Stávající výstavy jsou prodlouženy. Lidé si tak po dlouhé pauze mohou kultury užít opravdu dosytosti.