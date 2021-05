Legendárního pelhřimovského knihkupce v obchodě připomíná několik fotografií. „Hodně lidí se zastaví a na tatínka vzpomínají. Je to od nich moc hezké,“ říká dojatě Věra Kroupová, která se sama vyučila knihkupkyní.

Se zákazníky se rozloučili výraznými slevami na vše. „Zájem byl opravdu obrovský. Od pondělka, kdy jsme je vyhlásili, zmizela většina zboží,“ popisuje Kroupová. „Časopisy, které zbudou, darujeme do pečovatelské služby,“ prozrazuje.

Mezi posledními si v knihkupectví nakoupila třeba Jana Beránková z Pelhřimova. „Vzala jsem si dva romány, které mě zaujaly,“ ukazuje. „Pana Vytopila jsem měla moc ráda. Nejen jeho obchod, ale i tradiční vánoční koledy, které tady vždy během adventu hrály, mi budou chybět,“ svěřuje se.

Jaromír Vytopil



- narodil se 24. září 1937

- zemřel 9. listopadu 2020

- knihkupcem se stal v říjnu roku 1952

- knihkupectví v Pelhřimově měl od roku 1992

- byl držitelem českého rekordu – nejdéle působící knihkupec

Knižní duch ale v obchodě zůstane. Po rekonstrukci ho totiž v průběhu léta převezme druhý pelhřimovský knihkupec - Jiří Dvořák z knihkupectví U Vrány. „Budeme rozjíždět antikvariát. Spoustu lidí mi říkalo, že tady chybí a v tom domě mají knížky tradici, tak jsme se rozhodli ho zkusit právě tam,“ vysvětluje.

Nebudou to ale jen knihy, co se bude v obchodě prodávat. „Možná je to trochu bláznivý nápad, ale chtěli bychom to pojmout komunitně. Plánuji oslovit místní, kteří něco vyrábí, jestli by nestáli o nějaký prostor. Zatím jsem předběžně jednal o keramice. A když to klapne, mohla by tam být i malá kavárnička,“ nastiňuje své plány.

O názvu zatím nepřemýšleli, jak ale říká, nejspíš zůstanou věrní vráně. V Růžové ulici by tak zůstalo aktuální knihkupectví U Vrány a v Poděbradově ulici, kde doteď sídlili Vytopilovi, by pak mohl být antikvariát U Vrány.