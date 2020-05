Na příchozí čeká více než osmdesát různých akcí v průběhu tří měsíců. „Máme to rozčleněné na osm programových bloků. Každý si tak najde to své,“ lákal hlavní organizátor Platformy Petr Machek.

Středeční večery budou patřit literatuře, filmům a přednáškám, ve čtvrtek a pátek přijdou na řadu koncerty a v sobotu pak nebudou chybět tradiční brunche a divadla pro děti. „To vše pak bude doplněné cvičením v parku a akcemi pro malé i starší,“ dodal Machek. Vstupné na veškerý program je dobrovolné.

Sobotní brunche se tentokrát představí v novém kabátu. „Letos plánujeme hodně exotických kuchyní, ke kterým se lidé běžně nedostanou. Jeden týden bude karibská, pak asijská, vietnamská nebo třeba ukrajinská,“ přiblížil Machek.

Listování i Slam Poetry

Účastníci se letos mohou těšit například na LiStOVáNí Lukáše Hejlíka, Slam Poetry, JazzPilgrim nebo elektro-swingové Movebreakers. „Původně to bylo hodně o regionálních kapelách, ale postupně jsme začali sahat i po umělcích odjinud. Chceme Humpoleckým přinést něco, co ještě neznají. A zároveň chceme program každý rok trochu měnit a ne pořád točit to samé. To by nebavilo ani nás, ani návštěvníky,“ svěřil se Machek.

Programová skladba ale v tomto duchu už nejspíš zůstane. „Celkem se ustálila, navíc jsme ji letos ještě trochu vyladili, takže tento koncept už nechceme měnit. Náš cíl pro další roky je dostat Platformu ještě více do podvědomí místních, protože je stále spoustu lidí, kteří o ní nevědí,“ prozradil organizátor.

I přes to, že se návštěvnost každým rokem zvyšuje, se lidé prý nemusí bát koronavirových omezení. „Jsme v otevřeném prostoru, na jednotlivé akce přijde kolem sta návštěvníků, tak by v tom neměl být problém,“ ujistil Machek a dodal, že loni jich během celého léta přišlo přes šest tisíc.

Tříměsíční oživení Stromovky

Nápad na založení Letní Platformy vznikl před šesti lety. „Rozhodli jsme se s manželkou pořádat v Humpolci kulturní a společenské akce a ve veřejném prostoru se nám to jevilo jako úplně nejlepší. Mnozí sem zavítají jen proto, že jdou okolo a jednoduše je to zaujme. Jdeme jim v podstatě naproti,“ pověděl Machek.

Na unikátnosti humpolecké Platformě přidává i délka jejího trvání. „Je to tříměsíční oživení Stromovky. Právě dlouhodobost je hlavní přednost festivalu. Není to komerční záležitost, ale opravdu jen takové zpestření léta. I proto nezveme žádné velké hvězdy. Není to o slavných jménech, ale o tom, že se lidé zastaví v parku, ve kterém se něco děje,“ uzavřel Machek.