„Výstava kožených obrazů, olejomaleb a výrobků z kůže Blanky Mudrové nese název Znovuzrození,“ sdělil vedoucí správy kulturních zařízení města Petr Pech.

V září se pak milovníci historie mohou těšit na výstavu o sklářství na Kamenicku. „Výstavu chystáme ve spolupráci s Petrem Valešem, který se tímto tématem zabývá a připravuje k němu i knížku. Lákadlem pro návštěvníky bude sklo ze Včelničky a malírny v Kamenici. Na výstavě budou také ukázky sklářských pecí, aby si lidé udělali představu o tom, jak se sklo dříve vyrábělo,“ informoval Pech.

Již tradiční Hračkobraní se letos na kamenickém zámku, kde zmíněné muzeum sídlí, kvůli pandemii koronaviru neuskutečnilo. I přesto si však vedoucí Pech letošní sezonu, co se návštěvnosti týče, pochvaluje. „Za červenec a srpen máme slušná čísla. Někteří lidé asi přeci jen poslechli výzvy a místo do zahraničí vyrážejí na výlety po Česku. Je to znát i u nás v Kamenici. Pokud jde o tyto dva měsíce, tak letošní sezona je určitě lepší oproti té loňské. Řekl bych, že až o třetinu,“ přemítal.

Již přichystaný program Hračkobraní v Kamenici přesunou na příští rok, v termínu 14. až 18. července 2021.