Už za tři týdny odstartuje další ročník regionálního multižánrového festivalu Letní Platforma Humpolec, který se už tradičně koná v tamním parku Stromovka a zpestřuje celé léto. Návštěvníci se mohou těšit na dny plné kultury a dobrého jídla, ale i několik novinek.

Nejzásadnější letošní změnou je utlumený páteční program. Oproti loňsku bude tišší – koncerty, na které byli lidé zvyklí, totiž nebudou. „Dostali jsme podmínku, že koncerty mohou být pouze jeden den v týdnu a v pátek by navíc musely skončit do půl desáté, kdy v zahradě humpoleckého muzea začíná letní kino. To ale není úplně možné, tak jsme si řekli, že to vymyslíme jinak,“ svěřuje se za organizátory Petr Machek.