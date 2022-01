Vítěz celostátního kola se může těšit na milion korun, vítěz krajského kola na sto tisíc. „Hodnoticí komise složená ze zástupců Ministerstva pro místní rozvoj, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a Národního památkového ústavu (NPÚ) zvolí do konce ledna 2022 vítěze krajského kola, který postoupí do celostátního kola. Nejpozději do března 2022 celostátní komise určí celkového vítěze soutěže, který se stane držitelem titulu Historické město roku 2021,“ uvedla Ilona Ampapová z NPÚ Telč, pod který spadá celá Vysočina.