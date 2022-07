K vidění je například vítěz z Cannes - švédský Trojúhelník smutku plný ostrého sarkasmu a ran do řad bohaté smetánky, český Banger s Adamem Mišíkem o touze, která stojí příliš mnoho sil, peněz a drog, kostýmní drama Korzet o Alžbětě Bavorské, již svírá nejen živůtek, ale i život na vídeňském dvoře, nebo nevídaná exkurze do zoo v Salcburku, kam první lockdown přinesl prazvláštní klid. Francouzská novinka Osm hor vypráví o přerodu chlapců v muže, hodnotě přátelství a hledání smyslu života v tichu spektakulárních Alp. Užije si ji každý, kdo propadá kouzlu těchto přírodních scenerií a rodinných příběhů.

Zase za rok. Karlovarský filmový festival skončil, zbývá jen sbalit a uklidit

K mání je i horor a tajemná krimi. Vizionářský režisér filmu Ex Machina Alex Garland se ve své novince Men vydal do nejtemnějších zákoutí lidské mysli, i když první záběry z poetické anglické vesnice na to ani trochu nevypadají. Podezřelou viděli už diváci v Cannes, teď se rafinovaná jihokorejská detektivka o krásce, za níž zůstávají mrtví manželé, uchází i o přízeň českého publika.

Pozdní sex

Pro příznivce meditativní podívané je tu film Michelangela Frammartina Díra - zážitek, při němž se z útrob jednoho z nejhlubších jeskynních komplexů v Evropě noří mementa minulosti.

A konečně - ujít si nenechte ani britskou komedii Hodně štěstí, pane Veliký, která zůstane v distribuci déle, ale rozhodně stojí za vidění co nejdříve. Líčí odzbrojující cestu ovdovělé učitelky za orgasmem, na který čekala prakticky celý svůj život. A klobouk dolů, čtyřiašedesátiletá protagonistka Emma Thompsonová tu natočila scénu, na jakou by si troufla málokterá z jejich kolegyň.

Šary Vary potkáte v pražských kinech Aero, Světozor a Přítomnost, v Brně se můžete vydat do Univerzitního kina Scala. Přehlídka trvá do 17. července.

