Až z Prahy do Třebíče zavítal Jan Klempar. „Vždycky tu potkám staré přátele a spolužáky ze střední i ze základky. Popravdě je tohle pro mě důležitější než muzika, i když ji mám taky rád. Takže mě naštvalo, když to covid na dva roky přerušil. Ale aspoň jsem se na druhou stranu těšil o to víc,“ prozrazuje muž, který se v Třebíči narodil.

Zámostí si užívá, přestože musí návštěvníkům prodávat vstupenky. „Navzájem se ale na pokladně střídáme, takže míváme i čas si to tu projít. Navíc díky tomu můžeme nahlédnout i do zákulisí, kde vidíme přípravy,“ chlubí se Klempar a dodává, že tu s lidmi konflikt nezažil, přestože se alkoholu nevyhýbají. „Občas jsou nicméně rozmrzelí, že jsme zdražili. Nejsou na to zvyklí,“ dodává.

Festival Zámostí má za sebou první den. Najdete se na fotografiích?

Že se akce změnila, potvrzuje i její koordinátor Dan Janík. „Člověk byl každoročně zvyklý na nějakou agendu, jenže ta se kvůli vynucené pauze změnila. Sponzoři i kontakty jsou jiné. Kolečka zrezla a musela se znovu dát do pohybu. Ale i diváci mají nyní odlišný přístup. Vstupenky kvůli nejistotě kupují spíše na místě než online. Proto se špatně dopředu odhadovalo, kolik jich přijde,“ říká s tím, že přesná čísla návštěvnosti zatím neví, ale že se podle něj budou podobat roku 2019.

A prozrazuje, že největší stres cítí před zahájením. „Osobně mám radši realizaci než přípravu. Jakmile se to celé rozjede, dostane už to spád. Na přípravě začínáme pracovat rok dopředu. Takže rok 2023 začneme plánovat teď v létě,“ dodává Janík, který organizování festivalu zdědil po svém otci.

Nad podzámeckou nivu se snáší noc, přesto nejde pro přítomné o signál se rozejít domů. „Však ještě hrají. Je co vynahrazovat. A když začne zase pršet? Ani to by nás odtud nevyhnalo,“ vypráví na závěr Kamila Malá.