Horní náměstí v Humpolci zabere o víkendu Bernard fest. Dorazí na něj hvězdy českého hudebního nebe v čele s kapelou Kabát, která je ověnčená několika tituly Českého slavíka. Lidé se však mohou těšit i na kapely Wohnout, No Name, MIG 21 nebo na Janka Ledeckého či Jaroslava Uhlíře. K dostání jsou i jednodenní vstupenky.

Janek Ledecký. | Foto: Petr Pelíšek

Už ve čtvrtek 15. června startuje festival rodinného pivovaru Bernard ve tři hodiny odpoledne s kapelami Radovanka, orchestrem ZUŠ Gustava Mahlera Humpolec a dorazí i Vysočinka. Představí se Amarok, Moby Dick a v devět večer kapela Turbo. Čtvrteční program je zdarma.

V pátek na hlavní scéně na Horním náměstí vystoupí ve tři hodiny Skylerr z Ukrajiny, od pěti Garage & Tony Ducháček, po nich přijede No Name, MIG 21 a The Heimatdamisch. V sobotu akce pokračuje už od deseti hodin ráno. Na pódiu se představí Kašpárek v rohlíku, v pravé poledne Jaroslav Uhlíř, od dvou odpoledne Ida Kelarová a Čhavorenge s hudebníky České filharmonie. Ve čtyři hodiny si pódium podmaní Wohnout, v šest Janek Ledecký a od osmi večer kapela Rybičky 48. V deset hodin večer to rozpálí zlatý hřeb večera, kapela Kabát.

Málaga, Córdoba, El Rompido. Děti z Želiva odletěly do Španělska

Druhá scéna bude v motorkářském doupěti v ulici 5. května. V pátek vystoupí Čáro Gipsy, D.U.B. Music a Rockoteka, v sobotu Jazz Pilgrim, Hard Balls a Rockoteka.

Vstupné na oba dva dny stojí 1750 korun, jednodenní vstup na páteční program je 1000 korun, na sobotní 1250 korun.