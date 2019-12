Bernard Fest už láká na Nohavicu nebo Čechomor

Humpolec – Na přelomu jara a léta příštího roku můžete vyrazit do Humpolce třeba na Jaromíra Nohavicu, Wanastovi Vjeci, Čechomor či No Name. Stane se tak na 26. ročníku zavedeného hudebního festivalu Bernard Fest, který se v centru Humpolce uskuteční v pátek 19. a v sobotu 20. června 2020.

Bernard fest 2018. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot