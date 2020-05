Ti, kteří už si vstupenky na humpolecký multižánrový festival pořídili, se nemusí bát. Vstupenky totiž budou platné i v příštím roce. „Budeme velmi rádi, když si lidé vstupenky ponechají na příští rok. Samozřejmě bude také možné vstupenky vrátit, a to až do 19. června,“ informoval Zdeněk Mikulášek.

Ne příliš pozitivně to vypadá i se známým jihlavským festivalem. „Spíš počítáme s tím, že letos festival nebude. Čekáme ale na vyjádření vlády, abychom toto stanovisko mohli oficiálně zveřejnit,“ přemítala mluvčí Vysočina Festu Zuzana Valová.

Festival klasické hudby Concentus Moraviae, který se měl hned na několika místech Vysočiny uskutečnit od 28. května do 25. června, letos bohužel také nebude. Jeho organizátoři však na letošní podzim chystají nový program. „Dramaturgii s velkým entuziazmem připravila vždy invenční Barbara Maria Willi, které se podařilo přetavit současné dílčí nevýhody v jednu velkou výhodu. Dramaturgie s podtitulem „Domov můj“ představí od 11. září do 29. října 2020 komplexní českou špičku z oblasti staré hudby, kterou bychom v běžném koncertním provozu vzhledem k vytížení těchto umělců nebyli schopni v jednom termínu dát dohromady. Také jsme se rozhodli rozložit oslavy našeho 25. výročí tak, že letos budeme slavit s umělci českými a v příštím roce se zahraničními,“ sdělila mluvčí festivalu Mária Žilecká.

Organizátoři Sázavafestu stále ještě čekají na vývoj situace. „Čekáme ale především na to, až se k těmto akcím vyjádří vláda. Pokud by vláda zakázala festivalovou sezonu, budeme o tom informovat a případně krásný dvacátý ročník přesuneme o rok, a to do termínu 22. až 24. července, kde by vstupenky zůstaly v platnosti,“ řekla ředitelka festivalu Andrea Zdarsová.