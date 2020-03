„V tuto chvíli nemůžu přemýšlet tak, že se Bernard Fest možná neuskuteční, protože se jedná o akci, která musí mít spoustu věcí zajištěných předem. Pokud by ale došlo k tomu, že bude nutné Bernard Fest zrušit, tak se prostě zruší. Teď to ale nemůžu nechat a za měsíc se divit,“ řekl mluvčí rodinného pivovaru Bernard Zdeněk Mikulášek.

V úvahu nepřipadá ani to, že by se zmíněný festival například o několik týdnů posunul. „Máme nasmlouvané kapely a technika, která se používá, sahá až do milionů korun. Proto by se musel konkrétní ročník rovnou zrušit a plánovat další. A ani to teď nemůžu vyloučit. Musíme počítat i s touto variantou,“ přemítal Zdeněk Mikulášek.

Dodal také, že pokud bude konání akce povoleno pouze s přísnějšími hygienickými podmínkami, nebude problém to zařídit.

Již 26. ročník humpoleckého festivalu, který se uskuteční 19. a 20. června, nabídne vystoupení kapely Čechomor, Xindl X, No Name, Wanastowi Vjeci, Wohnout či Jaroslava Uhlíře. „Poprvé bude na našem festivalu Jaromír Nohavica, který vystoupí v sobotu na závěr večera. Každý si tam ale najde něco. Někdo se může zase těšit na Bena Cristovaa, kterým festival naopak zahájíme,“ nalákal návštěvníky Mikulášek.

Nejen pro Humpolecké bude určitě zajímavý i čtvrteční večer, který je tradičně bez vstupného. „Vystoupí například humpolecká základní umělecká škola, Vysočinka a jedna kapela pro mladé. Na závěr večera zahraje hudební skupina The Plastic People of the Universe, která svého času v Humpolci pobývala,“ prozradil mluvčí rodinného pivovaru Bernard.

I v tomto měsíci si zájemci mohou obstarat na festival lístek. „Samozřejmě prodej teď není tak markantní jako v jiných měsících, ale to se asi dalo čekat,“ přemítal Zdeněk Mikulášek.

Dvoudenní vstupenka teď vyjde na 990 korun. „Postupně, jak se bude festival blížit, se budou vstupenky zdražovat a může se stát také to, že budeme prodávat i jednodenní vstupné,“ sdělil Mikulášek.