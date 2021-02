Rozvíjet své umělecké schopnosti a dovednosti mohou humpolečtí školáci již pětasedmdesát let. Základní umělecká škola Gustava Mahlera v Humpolci totiž vznikla v roce 1946 a letos slaví významné výročí. „Oslavy máme naplánované na přelom května a června. Podle aktuálního vývoje situace to ale vypadá, že se akce v tomto termínu nebudou moci uskutečnit,“ přemítal ředitel humpolecké základní umělecké školy Josef Jirků.

Fotografie byla patrně pořízena na konci dvacátých let dvacátého století, kdy byla budova ZUŠ Gustava Mahlera v Humpolci postavena. | Foto: Archiv Muzeum dr. Aleše Hrdličky v Humpolci

Humpolečtí se ale nenechali odradit a pro letošní oslavy vymysleli raději ještě náhradní termín. „Pokud to nepůjde v létě, tak předpokládáme, že koncem září a začátkem října by už to vyjít mohlo,“ doplnil Josef Jirků.