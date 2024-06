Celý Šimpach byl ve čtvrtek večer na nohou. Kdo mohl, hledat ztraceného čtyřiasedmdesátiletého houbaře. Pátrání mělo dobrý konec, muže našli po desáté hodině v lese nedaleko vsi. Byl podchlazený a vyčerpaný a skončil v péči zdravotníků.

Houbař se ztratil v lese nedaleko Šimpachu. Ilustrační foto. | Foto: Pexels

Po houbařovi pátrali profesionální a dobrovolní hasiči, obyvatelé Šimpachu, policisté, psovod, policejní vrtulník zhruba hodinu.

„Dcera pohřešovaného uvedla, že by se její otec měl nacházet na chalupě v Šimpachu, kde však není, nemá zde ani auto. Mobil u sebe nemá, nechal ho v chatě. Dále uvedla, že muž je vášnivý houbař a do lesa jezdívá časně ráno. Nyní o něj má strach, aby se mu něco nestalo," řekla policejní mluvčí Michaela Lébrová.

Policie apeluje na houbaře a návštěvníky lesa, aby nezapomínali na základní zásady, které jim mohou pomoci při obtíži nebo alespoň usnadnit případné pátrání. Houbaři by měli navštěvovat lesy, které dobře znají. V případě, že se vydají do jim neznámých lesů, neměli by chodit sami, popřípadě by si měli zapamatovat orientační body, podle kterých najdou cestu zpět.

„V případě, že se do lesa vydáte sami, sdělte někomu, kam jdete, kde se budete pohybovat a v kolik se přibližně vrátíte. Dobré je s sebou mít tekutiny, popřípadě svačinu, starší lidé i potřebné léky. Nezapomínejte si s sebou vzít i nabitý telefon, kterým si přivoláte pomoc, když se vám něco stane nebo se ztratíte," dodala k tomu Lébrová.