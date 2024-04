Milanu T. za to nyní reálně hrozí, že skončí ve vězení. Žalobce pro něj totiž požaduje dvouletý nepodmíněný trest. Muž se ale ještě může vězení vyhnout. Pokud splní ultimátum, které od soudu dostal.

„Chování obžalovaného bylo agresivní. Zranění zvířete byla výrazná. Vzhledem k dalším okolnostem nepřipadá z mého pohledu v úvahu uložení jiného než nepodmíněného trestu,“ vyjádřil se u soudu v Pelhřimově okresní státní zástupce Karel Váňa.

Kauzou se soud zabýval v pondělí 22. dubna. Muži za zločin týrání zvířete hrozí trest od dvou do šesti let. Událost se stala loni 16. prosince na chatě v Lukavci, kde Milanu T. bydlí se svou družkou. Co přesně muže vyprovokovalo, že psa nejprve udeřil silně pěstí, a poté s ním začal mlátit o kamna a zeď, není jasné. Zvíře utrpělo závažná vnitřní poranění několika orgánů, poté zemřelo.

„Cítím se vinen. Toho, co jsem udělal, je mi líto a mrzí mne to,“ řekl muž u soudu. Soud jeho přiznání viny přijal, čímž už nemusel prokazovat jeho vinu.

Obhajoba navrhla vyslechnout družku muže. Ta na svého druha sama zavolala policii poté, co zjistila, že zabil jejího psa.

„Ten den mi utekl jiný pes. Stalo se to, když jsem ho šla hledat,“ řekla soudu družka. Podle ní byl Milan T. opilý. O jeho agresivitě vypovídá i fakt, že družce pomazal obličej psími výkaly.

Muži hrozí vězení, protože dosud neodpracoval sto padesát hodin obecně prospěšných prací, které dostal loni za neplacení výživného. Dosud neuhradil ani dluh. „Zítra začnu pracovat. Dosud pro mne nebyla u obce práce,“ hájil se. Podle žalobce je to ale účelová výmluva, protože dosud nebyl kontaktní ani pro probační a mediační službu.

Rozsudek v pondělí nepadl. Předseda senátu Jiří Zach dal obžalovanému měsíční ultimátum, aby si trest obecně prospěšných prací odpracoval. Pokud se tak nestane, půjde do vězení. Soud o tom rozhodne na konci května.

odkaz na video:

www.uschovna.cz/zasilka/PEAANL85ZSTUU4NS-MKX