Česká školní inspekce se zabývá podnětem od matky, která si stěžovala na ředitele základní školy v Častrově na Pelhřimovsku. Ředitel se měl podle matky hrubě chovat k její dceři. Údajně měl dítě mimo jiné fyzicky napadnout. Podle ředitele je to celé „blbost“. Matku označil za věčně nespokojenou.

Inspektoři byli na kontrole ve škole minulý čtvrtek. Jak kontrola dopadla, není zatím známo. „V současné době probíhá zpracování výsledků šetření stížností,“ řekl Deníku náměstek ústředního školního inspektora Karel Kovář.

Inspekce obdržela dvě stížnosti, které se týkají nevhodného přístupu k žákům a kvalifikace jednoho z učitelů. Jedna z matek kromě nevhodného chování ze strany ředitele k její dceři upozorňovala i na to, že na škole vyučuje děti kuchařka. Ředitel Pavel Pospíšil Deníku už dříve řekl, že nikoho fyzicky nenapadl a vedoucí kuchyně, která skutečně vyučuje, má pedagogické vzdělání.

K aktuální kontrole ředitel Pospíšil řekl: „Kontrolu jsem vnímal dobře, ale mluvit s vámi o tom nebudu.“ Jak dlouho bude inspekce poznatky z kontroly vyhodnocovat, přiblížil náměstek Kovář. „Šetření probíhá dle kontrolního řádu, tedy nemá lhůty jako správní řízení. Závěry jsou zpravidla do třiceti dnů, nicméně tým to zpracovává zpravidla dříve,“ sdělil.

Podnětem se zabývá i policie, konkrétně obvodní oddělení v Kamenici nad Lipou. „Pan ředitel na dceru křičel, vulgárně nadával, nakonec jí dal facku a praštil ji rukou do zad. Je to naprosto skandální chování, jež nemůžeme tolerovat a které navíc trvá delší dobu,“ svěřila se Deníku matka. Podle ní ředitel může i za to, že pro dceru nemohla najít jinou školu.