Z ženské věznice ve Světlé nad Sázavou na Havlíčkobrodsku Barboru H. propustili na podmínku v listopadu 2017. Tehdy si odpykávala třicet měsíců za drogy. Sekat dobrotu měla až do listopadu 2025. Jenže nejméně už od podzimu 2020 opakovaně na různým místech po republice vyráběla pervitin. Kriminalisté ji zadrželi v říjnu 2021. U sebe měla asi osm set tablet na výrobu drogy a stříkačky s bílým práškem – efedrinem, určeným pro další výrobu pervitinu.

„Kauzou se soudy zabývaly až v těchto dnech, protože obžalovaná byla nedostupná. Jako uprchlá ale stíhána nebyla, protože komunikovala,“ vysvětlil Špelda.

Barbora H. vyráběla a prodávala pervitin nejméně devíti lidem na Vysočině. Klienty měla ale i mimo region. Například v České Lípě pervitin v plastových stříkačkách a krabičce v celkovém množství zhruba čtyřicet gramů, za což inkasovala asi šedesát tisíc korun.

Za to jí soud aktuálně poslal do vězení na třicet měsíců a nechal propadnout zabavené věci na výrobu drog. Rozsudek není pravomocný. Vzhledem k tomu, že se odsouzená jednání neúčastnila, musí se teprve s obhájkyní domluvit na případném odvolání.

Pro ženu z Vysočiny to ale s největší pravděpodobností není konečný trest. „Zřejmě si bude muset odsedět ještě asi šest set dnů z minulého trestu,“ připomněl Špelda. Celkem by tak mohla strávit ve vězení více než pět let.

Barbora H. už nějakou dobu žije ve Švýcarsku a čeká další dítě. V dopise, který soudu zaslala, uvedla, že si případný trest přijede odsedět. Po porodu ale může žádat o roční odklad. Pak by chtěla nastoupit do vězení na oddělení pro matky s dětmi.