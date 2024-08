Čtyřicetiletý muž se zvířetem mlátil tak silně, že nemělo šanci přežít. Podle obžaloby musel pes zemřít ve velkých bolestech. Muži za to hrozí trest od dvou do šesti let.

„Obžalovaný se k soudu nedostavil, ani se nijak neomluvil. Na příští hlavní líčení bude muset být předveden policií,“ konstatoval pelhřimovský soudce Jiří Zach. Zmařené jednání tak kvůli tomu muselo být přeloženo na konec srpna.

Milanu T. reálně hrozí, že skončí ve vězení. Žalobce mu navrhuje dva roky. Při minulém hlavním líčení mu ale soudce dal ještě šanci. Když odpracuje obecně prospěšné práce, které dostal za předchozí trestnou činnost, do vězení by nemusel. „Nějaké potvrzení donesl, ale zatím není jasné, zda práce vykonal,“ podotkl soudce Zach. Pokud by se ukázalo, že si Milan T. svůj předchozí trest neodpracoval, mohl by si už na příštím hlavním líčení vyslechnout nepříjemný verdikt.

Kauzou se soud zabývá už od pondělí 22. dubna. Událost se stala loni 16. prosince na chatě v Lukavci, kde Milan T. bydlí se svou družkou. Co přesně muže vyprovokovalo, že psa nejprve udeřil silně pěstí, a poté s ním začal mlátit o kamna a zeď, není jasné. Zvíře utrpělo závažná vnitřní poranění několika orgánů, poté zemřelo.

„Cítím se vinen. Toho, co jsem udělal, je mi líto a mrzí mne to,“ řekl muž už dříve u soudu. Soud jeho přiznání viny přijal, čímž už nemusel prokazovat jeho vinu.

Obhajoba navrhla vyslechnout družku muže. Ta na svého druha sama zavolala policii poté, co zjistila, že zabil jejího psa. „Ten den mi utekl jiný pes. Stalo se to, když jsem ho šla hledat,“ řekla soudu družka. Podle ní byl Milan T. opilý. O jeho agresivitě vypovídá i fakt, že družce pomazal obličej psími výkaly.