Policisté hledají zloděje, který napáchal téměř stotisícovou škodu v rekreačním domku v Rynárci na Pelhřimovsku.

Z rekreačního domku odnesl zloděj mimo jiné dýky a historické šavle. Ilustrační foto: Deník/Drahomír Stulír

Ke vloupání do objektu došlo podle policie od neděle osmnáctého února do soboty čtyřiadvacátého února. „Pachatel vstoupil na oplocený pozemek kolem domu a následně vnikl i do objektu, který celý prohledal. Odnesl si aku nářadí, více než deset lahví s alkoholem, historické šavle, dýky, mosazné svícny a jiné věci,“ popsala policejní mluvčí Michaela Lébrová.

Zatím neznámý zloděj napáchal škodu za více než devadesát tisíc korun. Policisté po něm i ukradených věcech pátrají.