Kriticky ohroženého orla mořského postřelil někdo brokovnicí na Pacovsku. Ptáka operovali na Záchranné stanici pro živočichy ve Vlašimi. Případ řeší policisté z Pelhřimova.

Orel mořský je po operaci. | Foto: Záchranná stanice pro živočichy Vlašim

Zraněného orla mořského našel v neděli 10. března myslivec v katastru Dobré Vody u Pacova. „Ten poraněného orla převezl do záchranné stanice Vlašim, kde veterináři zjistili, že byl orel postřelený zřejmě brokovou zbraní,“ sdělila policejní mluvčí Dana Čírtková. A dodala, že případem se zabývají pelhřimovští policisté pro podezření ze spáchání trestného činu týrání zvířat.

Předoperační rentgen v záchranné stanici odhalil brok zaseklý v oblasti loketní kosti. „Orel se po náročné operaci zotavuje, ale jeho další osud je nejistý. Asi přežije, zda se však bude moci vrátit do přírody, to ukáže čas,“ informovali na sociální síti pracovníci Záchranné stanici pro živočichy ve Vlašimi. V pátek orla, kterého pojmenovali Viktor, přesunuli do venkovní voliéry.

Loni bylo Národní sítí záchranných stanic zaevidováno třiačtyřicet postřelených volně žijících zvířat. Od počátku letošního roku je orel již dvanáctým postřeleným ptákem, který bojuje o život v záchranné stanici. „Střelba na zvířata, která nespadají do kategorie lovné zvěře, je trestná pro všechny bez výjimky. Obzvlášť, když se jedná o kriticky ohrožený druh, kterým je i orel mořský,“ upozorňuje Petr Stýblo z Českého svazu ochránců přírody s tím, že počty postřelených zvířat v záchranných stanicích neubývají. „Letos se jedná o první případ postřeleného živočicha, která patří v České republice mezi kriticky ohrožené druhy,“ doplnila Čírtková.

