Bez jejich pohotovosti a nasazení by s opilý muž, který spadl do koryta řeky v Pelhřimově utopil. Martin Musil a Ondřej Svoboda mu však zachránili život. Nyní za svou odvahu získali Skleněnou Plaketu Krajského ředitelství policie kraje Vysočina a kázeňskou odměnou.

Policisté zachránili muže v Pelhřimově před utopením. Nyní dostali ocenění; Zdroj: Se souhlasem policie | Foto: Deník/Jiří Kašpárek

Bylo dvaadvacátého května patnáct minut před čtrnáctou hodinou, když přijali policisté oznámení, že se v Pelhřimově pohybuje po chodníku kolem řeky opilý muž. Vrávoral a málem spadl do vody. Oznamovatel policistům sdělil, že se obává o mužův život. Na místo vyjela hlídka ve složení Martin Musil a Ondřej Svoboda.

Před příjezdem však už muž spadl z výšky dolů do koryta řeky. Podrobnosti popsala policejní mluvčí Dana Čírtková. „Ze břehu byl vidět muž, který ležel v korytě řeky asi padesát metrů od přístupových schodů. Jeden z policistů běžel po břehu k místu, kde muž přepadl přes zábradlí. Druhý člen hlídky se snažil muže z výšky oslovit, ale ten nijak nereagoval. Proto sám přelezl zábradlí a opatrně se spustil z ním dolů do řeky,“ nastínila dramatickou situaci.

Martin Musil vzal z auta záchranné lano a sestoupil po schodišti do řeky. Vydal se korytem za kolegou Ondřejem Svobodou a zraněným mužem. Ten si pořád lehal a ponořoval si hlavu pod vodu. Policisté muži drželi tělo tak, aby měl stále hlavu nad vodou. „Muž měl tržnou ránu na hlavě, ze které mírně krvácel. Nebyl schopen sám se zvednout a nesrozumitelně artikuloval. Z jeho dechu byl cítit zápach alkoholu. Zraněný muž policistům řekl, že měl špatné období a že do vody skočil schválně, protože se chtěl zabít,“ přiblížila Čírtková.

Policisté na místo události přivolali posádku profesionálních hasičů a zdravotnickou záchrannou službu. Hasiči sestoupili do řeky s transportní vanou za zasahujícími policisty. Zraněného muže naložili na vanu a přenesli k přístupovému betonovému schodišti, kde ho dostali do bezpečného prostoru z koryta řeky. Tam už čekali zdravotníci, kteří si muže převzali do své péče.

Policisté provedli u čtyřiačtyřicetiletého muže orientační dechovou zkoušku, která vykázala 4,49 promile alkoholu v dechu. Záchranáři muže převezli do nemocnice k dalšímu vyšetření s předběžným zraněním. Měl tržnou ránou na hlavě a pohmožděné celé tělo.

„Podobné činy mě vždycky utvrzují v tom, že v našem krajském ředitelství slouží policisté, kteří se dokáží správně rozhodnout a umí spolu spolupracovat. Jsem rád, že mohu těmto lidem osobně poděkovat za jejich duchapřítomnost, protože právě tito kolegové dělají celému policejnímu sboru dobré jméno. I v tomto případě policisté prokázali osobní odvahu a uměli se v danou chvíli správně a rychle rozhodnout. Při záchraně lidského života se hraje vždycky o čas, a bylo tomu tak i v tomto konkrétním případě,“ sdělil na adresu pelhřimovských policistů Miloš Trojánek.

Pár dnů poté se jeden ze zasahujících policistů s mužem náhodně setkal ve městě. „Děkoval nám za záchranu života a pomoc. Říkal, že měl tenkrát fakt hodně těžký den,“ uvedl Martin Musil s tím, že se často nestává, že by lidé za nějakou pomoc poděkovali.