Falešná investice několika tisíc skončila pro muže z Pelhřimovska nešťastně. „Muž projevil zájem o investování u firmy, která své služby nabízí na internetu. S firmou začal muž komunikovat emailem a následně přes aplikaci WhatsApp,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

Přes aplikaci muže kontaktoval údajný investiční poradce a radil mu, jak má postupovat. „Všechno začalo vstupní investicí ve výši 6 tisíc korun a skončilo několika převody v několika platbách v celkové výši přesahující částku dva miliony korun,“ vyčíslila policejní mluvčí.

Muž z Pelhřimovska si prostřednictvím aplikace Supremo Mobile Assist nainstaloval vzdálený přístup do jeho mobilního telefonu a internetového bankovnictví. „Pak už to měl podvodník snadné. Na základě vylákaných údajů neznámý pachatel neoprávněně provedl platby, které ale poškozený autorizoval v domnění, že se jedná o údajné půjčky, co mu mají přijít na jeho bankovní účet,“ doplnila Dana Čírtková.