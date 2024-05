„V minulosti se objevily případy, kdy někdo nabízel falešné vstupenky například na různé festivaly, ale aktuální případ falšování vstupenek je mnohem rozsáhlejší. Takový jsme tu ještě neměli,“ potvrdila krajská policejní mluvčí na Vysočině Dana Čírtková. Policie upozorňuje, že s největší pravděpodobností budou přibývat další lidé, kteří si koupili falešné lístky.

Podvodníka policisté zadrželi ve středu. „Už nyní víme, že prodával falešné vstupenky i na další zápasy, například Česko proti Kanadě,“ upozornila Čírtková. Policie doporučuje, aby si lidé své vstupenky raději předem zkontrolovali. Nejsnazší způsob, jak poznat nepravou vstupenku, je si načíst QR kód a čárový kód na vstupence. V některých případech je ale odhalení složitější, a člověk podvod zjistí až u vstupu do haly. „Načtení QR kódu je snadný způsob, jak zjistit, že si lidé koupili vstupenku na dané sportovní utkání, a ne na něco úplně jiného,“ popsala Čírtková a nastínila, co by lidé měli dělat, když falešnou vstupenku odhalí.