„Hlavním důvodem, proč zatím soud nerozhodl o změně ústavní léčby na ambulantní, je i nadále především ochrana společnosti,“ uvedl jihlavský státní zástupce Ivo Novák.

Pavel T. na své tři bratry zaútočil osmadvacátého října v roce 2017. Osudnou noc vzal v kuchyni nůž a zezadu bodl jednoho z nich do zad. Druhý z bratrů (dvojče) se ho snažil bránit. Jenže Pavel T. byl rychlejší a několikrát ho smrtelně bodl. První napadený se mezitím ukryl v koupelně. Když třetí z bratrů uslyšel ze svého pokoje hluk, šel se podívat, co se děje. Také on se snažil své bratry bránit, ale Pavel T. napadl i jeho a několikrát ho bodnul. Nakonec se mu podařilo utéct z domu do nedaleké hasičárny. U soudu Pavel T. řekl, že ho k činu nabádaly vnitřní hlasy. Znalci tehdy jednoznačně konstatovali, že trpí těžkou formou paranoidní schizofrenie. Proto byl uznán nepříčetným a poslán na léčební.

O tom, co provedl, nedokáže hovořit dodnes. Před dvěma lety, kdy také soud rozhodoval o prodloužení léčby, ani k veřejnému zasedání nepřišel. „O činu nedokáže mluvit ani po těch dlouhých letech. U podobně závažných případů je potřeba velká míra ostražitosti. Aby mohlo dojít k přeměně ústavní léčby na ambulantní, je nutné, aby dotyčný měl takzvaný náhled na to, co udělal,“ upozornil Novák.

Pavel T. by měl dostávat depotní injekce. Ty mu umožňují, aby mohl pravidelně navštěvovat svého otce. Za poslední dva roky dostal kolem třiceti propustek. „Podle lékařů zatím režim, který mu to umožňuje, plní a dodržuje,“ podotkl Novák.

Domů do Počátek, kde k činu došlo, ale nejezdí. Většinou si s otcem pronajmou nějaké ubytování na Vysočině a tam spolu tráví volný čas. Většinou ho prý Pavel T. naplňuje prací.

Aktuální rozhodnutí soudu o prodloužení ústavní léčby je pravomocné. Pavel T., který tentokrát k soudu přišel, proti tomu nic nenamítal.