Projedeme kolem vrcholu Džbán přes obec Kroučová až do Řevničova k pivovaru Máša . Jedná se o místní pivovar, ale pivo zde vařené získalo řadu ocenění u odborné veřejnosti a vy určitě ochutnejte také.

Po případném občerstvení a prohlídce pivovaru a i obce se vydáme na sedmikilometrovou trasu do obce Mutějovice. Ještě než dojedeme do Poddžbánského pivovaru , zastavit se můžeme v obci Hředle ve zdejším muzeu, které je věnované historii obce, chmelařství a zajímavostem ze zdejšího okolí.

Chmelový mok se tu vaří od roku 1583. Domluvit si tu lze exkurzi, díky níž se podíváme i do nově otevřeného muzea s vystaveným náčiním, které se používalo v chmelařství a sladovnictví. Dále tu najdete bednářské a kovářské nástroje pro výrobu sudů, ochutnat můžete i nejrůznější druhy sladů.

Pokud se rozhodneme výlet parní lokomotivou ponechat na jindy, nemusíme odbočovat do Lužné, ale pokračujeme po cyklotrase číslo 102. Po necelém kilometru dojedeme na rozcestí, nikam neodbočujeme a vydáme se rovně po cestě, která nás zavede do obce Krušovice a následně ke zdejšímu Královskému pivovaru Krušovice .

Následně se vydáme po cyklotrase číslo 102 směrem k nejvyššímu vrcholu Rakovnicka – Louštínu. Těsně před stoupáním po jeho úbočí ale odbočíme do Lužné, konkrétně do Muzea Českých drah .

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.