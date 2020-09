Zmrhal z karantény potvrdil ligové cíle Pelhřimova

Nálepky největšího favorita soutěže berou. Pelhřimovští hokejisté chtějí jihočeskou Krajskou ligu vyhrát. „Kluci, kteří se starají o chod týmu, to řekli už před mým příchodem. Já na to tedy jen navazuji. Chceme vybojovat postup do druhé ligy,“ potvrdil trenér Pavel Zmrhal.

Hokejisté Pelhřimova se netají postupovým cílem. | Foto: Deník / Kamil Vaněk