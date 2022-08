Dukla Jihlava prošla na ledě jarního účastníka baráže o postup do první ligy očistcem. Z prvních tří přesilových her Tábor skóroval, v závěru duelu přidal čtvrtou branku.

Výsledkem byla nepříjemná porážka 0:4. „Do zápasu jsme šli z plné zátěže. Ještě dopoledne jsme měli trénink na ledě plus posilovnu,“ komentoval první přípravný zápas kouč Dukly Viktor Ujčík. „Proto bylo vidět, že tam nebyla taková ta správná šťáva. Ale ačkoliv to byl náš první zápas, nebylo to prostě ideální.“

Kohouti měli lepší pohyb, dobře bruslili, působili kompaktnějším dojmem. Dukla naopak nastoupila v hodně kombinované sestavě, většina opor uvolnila místo testovaným mladíkům. „Nadšeni z výsledku nejsme, ale není potřeba panikařit. Máme před sebou spoustu práce. Zároveň nám to u některých hráčů ukázalo, jestli na to mají nebo ne. Zřejmě do konce týdne dojde k zúžení kádru,“ dodal jihlavský trenér.

Cenný skalp

Třebíčstí hokejisté tradičně zahájili přípravné zápasy soubojem s Kometou. Letos se hrálo v Brně a Horácká Slavia kombinovaného soupeře s řadou mladíků v sestavě dokázala přehrát. „Byl to takový typický první přípravný zápas. Řekl bych, že Kometa byla lepší na puku a v osobních soubojích,“ glosoval průběh zápasu na klubovém webu asistent trenéra Jaroslav Barvíř.

Horáci ale nedostatky nahradili nezměrnou bojovností. „Od nás ještě hra s pukem nebyla taková, jakou bychom si představovali, ale to se časem zlepší. Kluci dali do zápasu velké nasazení tak, jak jsme to po nich chtěli,“ těší Barvíře. „Vítězství nás těší, je dobré pro nabrání sebevědomí hráčů, ale nijak jej nepřeceňujeme. Týmu jsme po zápase poděkovali, ale hned nastupujeme do další práce.“

Hokejisté Třebíče nastoupí k další přípravě již ve čtvrtek na ledě Českých Budějovic, Dukla bude hrát opět až za týden na ledě Šumperku.

Ve fotogalerii si můžete prohlédnout momentky ze zápasu Kometa Brno - Horácká Slavia Třebíč.