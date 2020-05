Dva šampionáty, dvě medaile. Stoprocentní bilancí se může pochlubit hokejový útočník Petr Vampola. Z Německa si přivezl kov nejcennější, o rok později na Slovensku přidal bronz.

Petr Vampola v dresu kladenských Rytířů. | Foto: Deník / Rudolf Muzika

Kromě zisku cenných kovů však byly oba šampionáty nejen Petra Vampolu naprosto odlišné. „Mistrovství v Bratislavě se konalo rok po našem zlatu z Německa, kde jsme neměli tolik zkušený tým,“ ohlíží se do minulosti rodák ze Žďáru nad Sázavou. „Na tomto mistrovství to byl pravý opak. V kádru byla hvězda vedle hvězdy, takže jsem byl rád, že jsem se v týmu udržel až do konce. Nakonec mě i dopsali na soupisku a nastoupil jsem do utkání se Švédy v semifinále.“