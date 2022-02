Telčští hokejisté první utkání ve Světlé prohráli vysoko 3:8. Přesto dokázali sérii otočit. V následujících třech duelech uspěli a ve středu slavili postup do semifinále. „A to nám v rozhodujícím utkání chybělo sedm hráčů základní sestavy,“ upozorňuje František Čermák. „Museli jsme tak kádr doplnit o naše mladé borce. Na týmu přesto byla vidět vůle po vítězství. A hodně nám pomohli i naši fanoušci.“

Velké oslavy postupu se zatím v čarokrásném městě na Jihlavsku nekonaly. „Samozřejmě, je to pro nás velký úspěch. Ale zároveň už se chystáme na semifinále. Především řešíme právě ty naše marody, jestli se nám vrátí do sestavy,“ popisuje Čermák aktuální největší problém týmu. „Počítám, že alespoň dva z nich by mohli být příští týden připraveni naskočit.“

Zda na první semifinálový duel vyjedou směrem na východ či na západ, zatím Telčští netuší. Čtvrfinále se definitivně ukončí až v sobotu v Chotěboři. „Byli jsme ve čtvrtek v Humpolci, který prohál a rozhodne až pátý zápas,“ krčí rameny šéf telčských hokejistů. „Takže stále čekáme, kdo na nás vyjde.“

OBRAZEM. Hokejisté Telče udolali Světlou a postupují do semifinále Krajské ligy

Vysněného soupeře František Čermák má: „Přáli bychom si Moravské Budějovice. Je to pro nás atraktivní soupeř. Jsou blíž a zápasy s nimi mají příchuť derby. Uvidíme, jak to dopadne. Možná to bude právě naopak.“

Ke kýženému souboji by potřebovala Telč sobotní úspěch Humpolce, v případě postupu Chotěboře by hrála s Pelhřimovem.

Každopádně čeká na svěřence těžký protivník a jeden z hlavních favoritů soutěže. „My jsme především rádi, že nám to ve čtvrtfinále klaplo a ukázali jsme lidem, že se v Telči hraje dobrý hokej a nejsme žádní outsideři, jak si možná někteří před sezonou mysleli,“ uzavřel František Čermák.