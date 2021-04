Karty jsou před šestým zápasem finále play-off Chance ligy rozdány jasně. Dukla po nedělní výhře 2:1 bude v případě dalšího vítězství slavit a bude mít možnost hrát extraligu. Porážka by znamenala, že sérii rozhodne až čtvrteční sedmý mač u Rytířů. „Každopádně jsme hrozně šťastní, že jsme to tam potřetí za sebou zvládli, ale vůbec bych to zkoušet po čtvrté nemusel,“ hlásil včera kouč Jihlavy Viktor Ujčík.

Tomu se nedělní duel líbil mnohem více než poslední dva v Jihlavě. „My jsme prostě věděli, že musíme být aktivní a nemůžeme hrát ustrašeně, to by byla voda na mlýn kladenským,“ potvrdil trenér Dukly Viktor Ujčík, že se svým kolegou Karlem Nekvasilem nechystali hráče jen po herní stránce, ale také se zaměřili na psychiku.

Vyšlo to. Výkon v pátém finále byl opravdu z jihlavské strany velmi dobrý. „My i domácí jsme tam měli šance, ale oba gólmani podali nadstandardní výkon. Drželi oba týmy, a my jsme byli nakonec šťastnější,“ poukázal Ujčík na velmi důležitý faktor nedělní bitvy.

Hostující Žukov vyšperkoval duel skvělými zákroky. Brankář Dukly pustil za svá záda jen jedinou ze sedmačtyřiceti střel. I Košarišťan chytal výborně a nechyboval. Nicméně kapituloval dvakrát.

A v obou případech to bylo v přesilových hrách Jihlavy. Respektive jednou ve hře pěti proti čtyřem, podruhé při signalizované výhodě po faulu jednoho z kladenských hráčů, kdy se nastěhovala v šesti do útočné třetiny.

Začaly tedy Jihlavě fungovat přesilovky v pravou chvíli? „Jedna vlaštovka jaro nedělá,“ usmál se Ujčík. „Ale jsme rádi, že to tam spadlo. Kdybychom byli mizerní celou sezonu, nemůžeme se divit, ale pár nevydařených přesilovek se nám v play-off dostalo pod kůži. Nemohli jsme se na ně spolehnout. A ve finále takové věci nejde přehlížet, a nejde si říkat, že to půjde příště. Tyhle speciální formace rozhodují,“ je si vědom kouč.

Tím naráží i na fakt, že pokud dnes večer bude chtít jeho tým sérii ukončit a udělat postupový krok, musí změnit jednu zásadní věc. A tou je disciplína, na níž si trenéři stěžují takřka nepřetržitě. Nicméně zatím jejich připomínky na úrodnou půdu nepadají. „To je úplně neuvěřitelné,“ kroutí trenér hlavou a poukazuje zejména na šest trestných minut z úvodu páté prověrky. „My si řekneme, že takhle nemůžeme hrát, že si na to musíme dávat pozor, a pak tohle. Nepodezírám kluky, že by to dělali schválně a chápu, že chce někdo vypíchnout puk, a hokejka jde mezi nohy. Ale trefit někoho hokejkou do obličeje, na to si prostě musíme dávat pozor,“ tvrdí.

To je bod, který se v jihlavské kabině řeší dokola a svůj prostor dostane i dnes před šestým utkáním série. Jak to je ale s únavou, která se logicky musí po dlouhé sezoně dostavit. „Je to trochu něco jiného, protože je jen den pauzy, hned se hraje. Ale tím, že to člověk zvládne, se regeneruje rychleji,“ věří Viktor Ujčík, že energii načerpají a budou „čerství“.

I když ví, že je to náročné, bude od nich vyžadovat aktivní pojetí hry. „Oproti tomu prvnímu domácímu zápasu, kdy jsme si asi mysleli, že nám to odevzdají, se musíme daleko lépe hýbat,“ potvrzuje kouč, který nechal nakouknout i pod pokličku taktiky. „Na tom našem ledě mají víc prostoru, a když naberou rychlost, je těžké je zachytit. Musíme bruslit víc k nim, nečekat na ně a snažit se brát jim puky u nich,“ dodává.