Přestože třebíčští hokejisté brali doma proti Litoměřicích jen bod, což se zdá být po průběhu málo, nebyl trenér Jaroslav Barvíř příliš kritický. „Tým pracoval, šlapal. Kluci tam nechali všechno a s výkonem v tomto směru jsme spokojení,“ hlásil kouč po porážce 3:4 v prodloužení.

K této fázi zápasu přitom dojít ani nemuselo. Za stavu 3:2 v závěru zápasu ale domácí tým špatně střídal. „To bylo takové nedorozumění. Stalo se, to se prostě stává. Bohužel soupeř potvrdil svoji sílu v přesilovkách a vyrovnal,“ komentuje Barvíř.

A nebylo to naposledy, co domácí za tento prohřešek ve středu pykali. V pětiminutovém prodloužení Litoměřice nepohrdly ani druhou početní výhodou způsobenou špatným třebíčským střídáním. „Tam šlo o to, že jsme měli přesilovku, a pak se hrálo čtyři na čtyři. A po přerušení se šlo tři na tři a někdo z kluků si to neuvědomil, skočil tam. Soupeř to pak znovu potrestal,“ popsal rozhodující okamžik Jaroslav Barvíř. „Určitě to ale není věc, která by nás měla srazit a zamávat s námi,“ dodává.

Šlágr dvou nejproduktivnějších týmů soutěže na Kladně nabídl dvanáctigólovou kanonádu. Bohužel pro hosty neznamenalo bodový zisk ani solidních pět vstřelených branek. Z výhry 7:5 se radovalo Kladno. A to určitě zamrzelo. „Kdyby mi někdo před zápasem řekl, že dáme pět gólů a stejně prohrajeme, nevěřil bych mu. Byl to takový zvláštní zápas,“ hodnotí trenér Jihlavy Viktor Ujčík.

Jeho svěřenci přitom do utkání vlétli a brzy odskočilo na 2:0. „Začátek byl slušný, ale nedokázali jsem to udržet. A bylo to dáno i tím, že Kladno má velmi kvalitní tým, plný velkých a silných hráčů, přes které je těžké se na tom malém hřišti prosadit,“ říká kouč Dukly, který tentokrát nemohl chválit hru v přesilových hrách. „Ty nám hrubě nevyšly, spíš nám uškodily než by nám pomohly,“ poukázal na dvě kladenské branky v oslabení.

Domácí nakonec po obratu zápas dotáhli do vítězného konce. „Samozřejmě žádná prohra není to, co by se nám líbilo. Ale my jsem klukům řekli, že měli srovnání s týmem, který ještě loni hrál extraligu. Ať se z toho poučí. Mladí hráči, kteří na to ještě tak fyzicky nemají, alespoň viděli, že je před nimi hodně práce, aby se na extrligovou úroveň dostali,“ uzavřel.

Tabulka Chance ligy

1. JIHLAVA 16 9 2 2 3 57:36 33

2. Kladno 14 7 2 3 2 59:43 28

3. Přerov 15 8 1 2 4 45:34 28

4. Vsetín 16 7 2 2 5 46:43 27

5. Vrchlabí 14 8 0 1 5 51:33 25

6. Benátky n. J. 16 7 1 2 6 45:48 25

7. Sokolov 14 6 2 2 4 51:38 24'

8. Slavia 14 6 3 0 5 44:35 24

9. Poruba 14 6 2 1 5 42:34 23

10. Prostějov 15 5 3 2 5 52:47 23

11. TŘEBÍČ 12 7 0 2 3 39:36 23

12. Havířov 15 6 1 1 7 43:38 21

13. Kolín 13 5 1 1 6 41:46 18

14. Frýdek-Místek 13 5 0 1 7 38:41 16

15. Litoměřice 15 3 3 1 8 51:64 16

16. Ústí n. L. 14 3 2 2 7 26:48 15

17. Kadaň 13 2 2 0 9 36:68 10

18. Šumperk 15 2 0 2 11 32:66 8