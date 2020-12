Teplý s Pytlíkem zařídili gól. Češi ale utrpěli debakl

Hokejisté původem z Vysočiny se ukázali. Michal Teplý a Jaromír Pytlík v rámci duelu mistrovství světa hráčů do dvaceti let si připsali asistenci. Českou reprezentaci dostali na pár vteřin do vedení, když v přesilovce přihráli na gól kapitánovi týmu Myšákovi.

Jaromír Pytlík sice nahrál na gól, ale češi se Švédy prohráli. | Foto: ČTK / ČTK

Češi zápas s favoritem nezvládli. Ve druhé polovině duelu zcela odpadli, prohráli vysoko 7:1. Dnes nad ránem hráli další těžký duel proti Rusku. Michal Teplý je odchovancem havlíčkobrodského hokeje. V minulé sezoně působil v zahraničí, v dresu Winnipeg Ice si ve WHL připsal ve třiapadesáti zápasech šedesát tři kanadských bodů. V této sezoně byla jeho zápasová bilance chudší. Do jednoho extraligového zápasu naskočil za Mladou Boleslav, tři utkání sehrál v Chance lize za Litoměřice. Jaromír Pytlík se sice narodil v Dačicích, ale s Vysočinou je pevně spjat. V mládežnických kategoriích několik let oblékal dres Žďáru nad Sázavou.