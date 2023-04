Jenže odveta se od začátku nevyvíjela pro Lední medvědy dobře. Na začátku druhé třetiny vedla Technika už 3:0. „Naši hráči byli hodně motivovaní, a možná až přemotivovaní,“ komentoval vstup do utkání trenér Pelhřimova Oldřich Válek. „Chtěli moc, ale ono to nešlo. Technika hrála chytřeji, proto nám odskočila.“

Domácí ale pomyslnou flintu do žita nehodili. Snížili na 2:3 a vypracovali si další dobré příležitosti na srovnání stavu. „Když jsme se začali dotahovat, stala se tam v jednom momentu, dle mého názoru, chyba rozhodčích,“ domnívá se Válek. „Kluci si potom na čas začali více všímat hráčů a chtěli se jakoby pomstít. V tu chvíli přestali myslet na hokej, dostali jsme rychle čtyři góly, a to rozhodlo.“

OBRAZEM: Pelhřimovští v kvalifikaci prohráli i podruhé, postup urvala Technika

Legendární útočník naráží na moment z úvodu třiatřicáté minuty, kdy v útočném pásmu hosté z tribuny viditelně zahákovali Šuláka, získali puk a po rychlém výpadu zvýšili své vedení na 4:2. „Tam byly snad čtyři takové různé háčky,“ čertil se ještě pár dní po utkání Válek. „To jsou takové momenty, které rozhodují zápasy a myslím, že tam opravdu byla chyba rozhodčích.“

A podle mistra světa z roku 1985 to nebyl jediný přehmat sudích. „Nebo Sedláček, který tam udělal zákeřný faul po odpískání. Ten měl jít do konce utkání ven. Asi to tak ale mělo být,“ krčí rameny odevzdaně Válek. „Zaplaťpánbůh jsme skóre ještě dokázali zvládnout zkorigovat a zápas neskončil nějakým velkým debaklem.“

Jenom na rozhodčí ale nechce Válek vše svádět. „Dostali jsme hodně gólů, deset doma je strašně moc. To jsme si snad ani nezasloužili,“ netají čtyřiašedesátiletý kouč. „Osobně jsem s naším výkonem poměrně spokojený, i s celou ligou. Kluky jsem, i když to nebylo po vítězství, po zápase pochválil, protože sezona dopadla dobře.“

Byli jste na hokejové kvalifikaci v Pelhřimově? Najděte se v naší fotogalerii

To ostatně ocenili svojí přítomností i diváci, kterých podle zápisu o utkání dorazilo do ochozů na poslední utkání sezony pět set dvacet. „Domnívám se, že tam bylo tak sedm nebo osm set lidí,“ pochvaluje si Válek. „Ale všiml jsem si, že jak nám tam napadaly ty rychlé góly, tak dost lidí odešlo. Tam se to trošku vyprázdnilo a prořídlo to. (směje se) Celkově si myslím, že i když jsme dostali desítku, že to pro diváky nemusela být špatná podívaná. Šestnáct gólů, to je pěkná nadílka.“

Nadílkou skončila sezona. Co bude v té příští? Jaké má do ní Oldřich Válek plány. „Zatím úplně přesně nevím, je to všechno ještě otevřené. Mám nabídku od Moravských Budějovic,“ prozradil. „Kdyby se to potvrdilo, asi bych to vzal. Vím, že to tam je kvalitativně výborné. Na tréninky chodí pravidelně osmnáct dvacet lidí, takže to má úroveň.“

Angažmá u letošního finálového soka Pelhřimova má pro Válka i další bonus. „Je to pro mě výhodné kvůli cestování. Přece jenom přes zimu večer vyjet, v noci se vracet, cesta je přes hodinu, to musíte mít oči pořád na šťopkách… Srn a zajíců je v noci na cestách strašně moc, hodněkrát jsem měl co dělat, abych stačil zabrzdit. Takhle bych byl pěkně doma,“ vysvětluje populární El Obro s tím, že ať jednání dopadnou jakkoliv, pro nejbližší dny má jasný plán: „Mám hodně práce na zahrádce.“