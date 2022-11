Žhavé téma se však zdánlivě dostalo na slepou kolej. „Byl připraven materiál, který měl být předložen na letošní konferenci Českého hokeje a řešil nově otázky výchovného. Předložený materiál zohledňoval práci klubu po celou dobu výchovy hráče,“ uvedl Bedřich Ščerban s tím, že se jedná o profesionální smlouvy. „Uvolňoval se tím pohyb hráčů, takže kluby by vůbec neřešily registrační práva hráče a mohly s hráčem bez problémů podepsat smlouvu. Na základě toho by zpětně svaz spočítala vyfakturoval registrujícímu klubu, podle počtu odehraných zápasů, výše soutěží a podobně, nějakou částku. A tu by následně přeposlal do klubu, který jej vychoval.“

Šíleně složitý systém

Zdánlivě jednoduché řešení ale narazilo. „Pokud jde o můj názor, já jsem s tímto návrhem, který předložil Petr Bříza, souhlasil. Nesouhlasila s ním ale APK, a proto to bylo nakonec předloženo jen jako informace, ne jako materiál ke schválení,“ prozradil Ščerban.

Jak další odklad úpravy přestupního řádu vnímají v menším oddíle? „Nás by případná změna nijak nezasáhla, protože my víceméně se stávajícím systémem žádné problémy nemáme,“ tvrdí šéf SK Telč František Čermák. „My máme problém především s tím, že ten systém je šíleně složitý. Typicky u přihlášek nových dětí, kde musíte jít na matriku ověřovat podpisy a za všechno platit.“

Výtka tak sice směřuje na pražský svaz, ale především na jeho servis klubům. „Řeknu to škaredě, ale mně především vadí, že svaz chce za všechno platit. Za každé hostování, přestup, novou přihlášku, aktivaci registraček… a my jenom platíme, platíme a platíme,“ štve Čermáka. „Takže nějaké tabulkové odstupné my ani neřešíme. Naše děti nikam nepřeprodáváme. My jsme malý klub, a podobné vesnické kluby na tom nijak bity nebudou.“

S tím však nesouhlasí jednatel HC Dukla Jihlava Bedřich Ščerban. „Pokud kolega tvrdí, že se jich to netýká, tak právě naopak. Jich se to velmi týká,“ je přesvědčen.

A přidává příklady. „Třeba v našem případě u odchovanců jako jsou Anděl a Menšík, kteří to dotáhli až do A týmu, by nám při registraci jejich profesionálních smluv nikdo nefakturoval nic. Pokud by ale odešel hráč v šestnácti letech, jako například Nečas ze Žďáru do Komety, Kometa by nějaké peníze zaplatila. Navíc by tam byly i další bonifikace za hráče vychovaného pro vrcholový hokej,“ vysvětluje Ščerban.

Navíc jistá finanční částka by do mateřského klubu putovala každý rok. „To znamená, že by klub nedostal třeba jeden a půl milionu za hráče při přestupu a dost. Nový klub by platil vždy za počet odehraných zápasů v sezoně, takže malé kluby by měly zajištěný příjem do rozpočtu,“ pokračuje Ščerban. „Dosud, pokud jim například odejde hráč v osmé třídě, dostávaly osmdesát tisíc korun. Nyní by sice bezprostředně po odchodu hráče nedostaly nic, ale dostávaly by pak každý rok nějakou částku jako za hostování. Kdyby jejich odchovanec dokázal hrát řekněme deset dvanáct let extraligu, tak by v součtu dostaly víc, ale v delším časovém horizontu. Na tom by mohly i postavit své plánování. Dokázaly by totiž dokázaly odhadnout, kolik hráčů a v kterých soutěžích mají a kolik tak přibližně od svazu dostanou.“

Přestanou schovávat hráče?

Český hokej zůstává se svým tabulkovým odstupným v Evropě osamoceným. Zmíněný model tak není ničím nevyzkoušeným. „Tento systém je podobný tomu, který funguje ve Švýcarsku. Takže to není nic, co by někdo vytáhl z klobouku,“ upozorňuje bývalý reprezentační obránce. „Švýcaři si ho chválí. Říkají, že u malých klubů zaregistrovali i velký nárůst aktivity ve výchově mladých hráčů. Oni tam už na to začali nahlížet tak, že když vychovají mladého hráče, který přestoupí výš, nebo ho sami doporučí k přestupu, protože sami extraligu nehrají, budou mít pravidelný přísun financí. U nás je to bohužel tak, že kluby své nejlepší hráče jakoby schovávají.“

Závěrem Ščerban znovu připomíná, že změna přestupního řádu je více než žádoucí: „Co si já pamatuji a jsem ve funkci, celou dobu se hovoří o tom, že se přestupové tabulky musí upravit tak, aby lépe reagovaly na trh. Dneska je situace zcela jiná než v minulosti. Příkladem buď naše generace, řekněme Milan Nový. Narodil se v Kladně a hrál za Kladno celou svoji kariéru vyjma vojny. Dneska je fluktuace hráčů mnohem větší. Proto je přestupní řád nutné upravit tak, aby reflektoval současné podmínky a hráči mohli pendlovat.“