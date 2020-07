Proč jste se rozhodl, že převezmete znovu obnovený tým mužů v Ledči?

Jednak si myslím, že ten tým by na krajskou soutěž měl mít. Navíc z Ledče pocházím. Začínal jsem tu s hokejem a dohrával jsem do svých dvaačtyřiceti hokejovou kariéru. Takže hlavně proto mě nabídka oslovila.

A měl jste možnost si tým poskládat sám, nebo jste přišel k hotovému?

Byl jsem u zrodu týmu už když se připravoval. Společně s manažerem Milanem Egartem jsme hráče oslovovali. Já jsem si obvolával kluky, které znám, kteří navíc prošli Brodem. S ním jsme navíc domluvení na spolupráci. Richard Cachnín bude rád, že kluci, kteří nedostanou příležitost, se vyhrají. Budou mít u nás střídavý start. Navíc ještě máme tři juniory v Jihlavě.

Hodně juniorů jste také měli ve Světlé nad Sázavou, ale tam juniorský tým skončil. Půjdou vaši hráči zpátky do Ledče?

Co se týče Světlé, je to zamotané. Mrzí mě tento stav. Áčko vznikalo proto, aby hráči, kteří končí v juniorech, šli hrát do chlapů k nám. Jenže kluci to mají tak půl napůl. Někteří chtějí jít, jiní zase ne. Mají k tomu různé důvody. Někteří se prý na dospělou soutěž ještě necítí. Ale samozřejmě bychom byli rádi, aby šli do Ledče. Chceme stavět na vlastních odchovancích a doplnit je kluky odjinud. Takže momentálně je situace taková, že s vedení Světlé jsme domluveni, že nám je pustí. Ale uvidíme, jak k tomu přistoupí samotní hráči. Dokonce jsme jim domluvili i to, že by hráli juniorskou soutěž v Pelhřimově.

V minulosti Ledeč hrála Krajskou ligu Pardubicka, ale po obnovení mužského týmu jste se připojili k soutěži Vysočiny. Co vás k tomu vedlo?

O tomhle rozhodovalo vedení. Ale když jsme to diskutovali, tak nám vyšlo, že Pardubický kraj má pro nás dvě nevýhody. První je to, že se hraje v týdnu a s tím bychom bojovali. Navíc kvalita soutěže je docela vysoká. Kluby z vršku do týmu pumpují peníze. Blíží se to už druhé lize. Tak jsme měli trochu strach, abychom si neuřízli ostudu.

A jak tedy vidíte své šance na Vysočině?

Upřímně. Pro nás je soutěž jedna velká neznámá. Známe vlastně jen Telč, se kterou jsme hráli v prosinci přípravné utkání. Bez problémů jsme ji přehráli 4:2. A to jsme měli hodně mladé mužstvo a soupeř byl v plné sestavě. Ostatní týmy ale neznáme. Samozřejmě v přípravě se potkáme se Skutčí, která také přestoupila z Pardubického kraje. Navíc mám ještě v jednání souboj z Velkým Meziříčím, které si do soutěže přihlásilo své béčko.

Už jste naznačoval, že jste si domluvili přípravné zápasy…

Ano, domluvená je Skuteč, a vypadá to, že i béčko Velkého Meziříčí. Ještě jednám s Pavlem Zmrhalem, že bychom sehráli přípravu také s Pelhřimovem.

AKTUÁLNÍ SOUPISKA LEDČE NAD SÁZAVOU

Brankář: Petr Vaněk, Ondřej Machotka.

Obránce: Valentýn Smolko, Filip Šimůnek, Martin Buchta, Lukáš Čapek, Michal Hrabaň, Patrik Hrabaň, Filip Křišta, Tomáš Nguyen, Milan Šafařík, Petr Souček, Daniel Vala.

Útočníci: Jan Štěpán, Jakub Krajíček, Michal Brož, Jakub Egart, Marek Havel, Tomáš Jindra, Filip Klofáč, Petr Kopřiva, Vít Křesťan, David Pešek, Miroslav Sedláček, Patrik Vacík.