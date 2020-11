Jihlavští hokejisté jsou v dobrém rozpoložení. Po domácí výhře s Havířovem porazili i Litoměřice. Soupeře, který má v týmu mladé reprezentanty, Dukla ve středu přejela 4:0. „Předvedli jsme fakt parádní výkon od první do poslední vteřiny, ale možná chceme být ještě lepší,“ hodnotil hned po utkání pro klubový web kapitán Dukly Josef Skořepa.

On sám se pod zcela zaslouženou výhrou podepsal jednou brankou. Tou úvodní, když doklepl puk do opuštěné litoměřické branky. „Jsem za gól fakt rád. Byly okolnosti, že jsem nehrál a byl jsem zraněný. Ale to k hokeji patří a jsem rád, že naše lajna dala proti Litoměřicím pár gólů. Příští zápas snad zase vyhrajeme a góly dá třeba někdo jiný,“ komentoval zkušený forvard.

Jeho tým dal domácím, za které nastoupilo několik reprezentantů do dvaceti let, lekci. „Vyhráli jsme 4:0 nad mladými kluky, kteří jsou rádoby hvězdičky. Já těm klukům hrozně přeju, aby uspěli. Jsou to talenti, budoucnost českého hokeje. Ale mají se ještě hodně co učit. Musí na sobě makat. Když to řeknu na férovku, porazili je hobíci, kteří ještě nedávno chodili do práce,“ doplnil.

Úplná procházka růžovým sadem to ale ve středu večer nebyla. Inkriminovaným momentem středečního duelu Chance ligy, při kterém všem zatrnulo, byla 43. minuta. Jihlavský bek Daniel Kolář se střetl s domácím Výtiskem a bezvládně zůstal ležet na ledě. „Byli jsme z toho úplně hotoví. Já měl strašné nervy, jelikož jsem vůbec nevěděl, co s Danem je. Chodil jsem po střídačce jako Janek,“ soukal ze sebe Skořepa. „Po téhle nešťastné události bylo vidět, že jsme fakt tým, jako rodina!“

Podle nejnovějších informací by jeho spoluhráč z obrany neměl mít vážnější problémy, a to i díky včasnému zásahu rozhodčích, spoluhráčů a zdravotní služby. „S Danem jsem mluvil. Už chtěl podepsat reverz, ale protože to byl úraz hlavy, tak on sám to udělat nemůže,“ hlásil ve čtvrtek v poledne asistent trenéra Karel Nekvasil. „Ale zítra by měl být propuštěný. Nic mu není, akorát si nepamatuje ten incident. Dopadlo to, myslím, dobře. Ale je těžké odhadovat, kdy se zapojí. Musíme počkat na lékařskou zprávu a to, jak se bude Dan cítit,“ doplnil.