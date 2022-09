Tehdejší těžké začátky připomněl i jednatel Dukly, její bývalý obránce Bedřich Ščerban v programu pro první utkání Jihlavy s Porubou v Pelhřimově. Jihlavský celek bude trénovat v Jihlavě a hrát v Pelhřimově (osmnáct utkání v základní části) a Jindřichově Hradci (osm utkání).

Tradičně ambiciozní Dukla pochopitelně pomýšlí na postup do play-off. Kde odehraje stěžejní část sezony? „Tak daleko ještě nepřemýšlíme a všechno se ukáže až v průběhu sezony,“ odpovídá Ščerban. „Určitě při plánování domácích zápasů pro play-ff zohledníme návštěvnost zápasů, protože to je ve vyřazovacích bojí důležitý aspekt.“

Daleko podstatnější ale budou jiná hlediska. „Bude také záležet na tom, jak budou připraveny a v provozu stadiony. Například v Pelhřimově byli zvyklí někdy koncem března ukončit provoz,“ uvědomuje si šéf Dukly. „Budeme se s nimi, což je taková klasická otázka této doby, také bavit o cenách. V Pelhřimově končí ke konci roku fixní cena energií. A otázka energetické náročnosti je opravdu velká. Mohu to potvrdit i na příkladu naší jihlavské malé haly, kde máme v současné době skutečně skoro až neřešitelný nárůst cen.“

Jakoby pro Duklu přišel dlouhodobější azyl v příhodnou dobu. „Kdybychom provozovali velký stadion, tak si to v tuto chvíli opravdu nedokáži představit,“ potvrzuje upřímně Ščerban. „Náš starý stadion byl energeticky náročnější a zároveň neúsporný. My jsme tam chladili hrací plochu a teplo vypouštěli do vzduchu. A teplo do kabin a vodu jsme znovu vyhřívali. V současnosti by to byla asi velká darda peněz.“

Nárůst cen dokladuje Bedřich Ščerban i čísly: „Pokud mám být konkrétní, za oba stadiony jsme platili za elektriku něco okolo dvou set třiceti tisíc korun za rok. Dneska jenom za malou halu platíme zhruba milion dvě stě… Tohle je opravdu věc, která se nedá nikde dlouhodobě ustát a čekáme jako na smilování, až vláda zasáhne.“

Je tedy pro Duklu výhodnější hrát v současné době v nájmu? „V tuto chvíli máme výhodu, že v Pelhřimově mají právě do konce roku fix, takže se s tím trošku svezeme, to je pravda. Ale na druhou stranu máme v provozu malý zimáček, staráme se i o stadiony v Pelhřimově, Jindřichově Hradci, takže je to pro nás všechno mnohem komplikovanější, složitější a náročnější,“ uzavírá ekonomickou sondu do života klubu Ščerban.