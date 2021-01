Po dlouhém výjezdu do Sokolova si v následujících takřka dvou týdnech užijí jihlavští hokejisté dosytosti domácího prostředí. „Musím říci, že i když ta štreka do Sokolova není příjemná, tak když se vyhraje a vezou se body, není to tak hrozné,“ pousmál se trenér Dukly Viktor Ujčík.

Jak sám naznačil, vítězství 6:2 ho potěšilo a do dnešního domácího mače proti Šumperku půjde jeho tým s dobrou náladou. „Doufám, že na to dokážeme navázat. Víme, že je to nepříjemný soupeř, hodně bruslivý. Myslím, že se po těch hráčských výměnách zvedl. Musíme hrát na sto procent a nic nepodcenit. Tři body jsou tři body, a je jedno, s kým je uhrajete,“ cílí na vítězství jihlavský kouč, jehož tým vyhrál třikrát v řadě.

Chance liga

Sobotní program: Slavia – Kladno (15.00), Havířov – Vsetín, Litoměřice – Přerov, Poruba – Vrchlabí (vše 16.00), Frýdek – Kadaň, Prostějov – Ústí, Kolín – Benátky (vše 17.00), JIHLAVA – Šumperk, TŘEBÍČ – Sokolov (oba 17.30).

Kdežto Šumperku se nedaří. Ten čtyři poslední zápasy prohrál. „Už budou chtít bodovat,“ má jasno Ujčík, který si je ale jistý ještě v jedné věci. „My nějakou kvalitu týmu máme, a nedíváme se, co chce hrát soupeř. Musíme hrát ten náš nátlakový a agresivní hokej. Být aktivní, forčekovat a pořád se cpát do brány,“ zná trenér „jednoduchý“ recept na úspěch.

K němu by mohly vést i přesilové hry. Ty má Jihlava parádní. Své o tom ví po středě i Sokolov, který to schytal v oslabení hned čtyřikrát! „Samozřejmě si přesilovkami někdy hodně pomůžete. A bylo by fajn, kdyby u kluků panovala taková pohoda jako v Sokolově,“ nezlobil by se.

Trenér také naznačil, že sestava dozná pár změn. Mladého havlíčkobrodského Richarda Cachnína, který se před týdnem Jihlavě upsal, ale v sestavě nečekejte. „Tři měsíce pořádně netrénoval. Potřebuje ještě čas, aby se do toho dostal,“ má jasno Viktor Ujčík. „Ale oproti zápasu v Sokolově nějaké změny, i když jen kosmetické, budou. Máme dva útočníky navíc, chceme to prostřídat,“ uzavřel.