Oba celky se na vzájemný souboj naladily vítězně. Třebíč doma porazila Kadaň, Jihlavané vyhráli na horké půdě v Edenu nad domácí Slavií.

Ujčíkova derby

Bývalý reprezentační útočník Viktor Ujčík prožil v kariéře několik rivalských soubojů. Při angažmá ve Finsku byl největším rivalem jeho Kärpät Oulu Jokerit Helsinky. „Když jsme s nimi hráli finále, říkali nám fanoušci: Kdybyste vypadli ve čtvrtfinále nebo semifinále, nevadilo by nám to. Ale s Jokeritem nesmíte prohrát,“ vzpomíná jihlavský trenér. Ten zažil i opravdové městské derby. Dokonce z obou stran. V dresu Slavie i Sparty. „V obou týmech to bylo stejné. Každý chce vyhrát. Ale to chtějí hokejisté pokaždé. Nehledě na to, zda se hraje derby nebo ne.“

Nyní je čeká rozjetá třebíčská jmenovkyně. „Před výsledky soupeře máme respekt, ale nějaký strach ze zápasu nemáme,“ uvedl pro Deník Viktor Ujčík. „Víme, že to bude sledovaný zápas, ale naše příprava bude stejná jako obvykle. Nějaké video, taktika… Nic měnit nebudeme, stejně nakonec rozhodne opět to, kdo dá víc gólů.“

Svěřenci trenéra Kamila Pokorného zažívají nejlepší start do soutěže v tomto století. A první klopýtnutí nechtějí připustit ani v Jihlavě. „Věříme, že i toto utkání zvládneme. Je to derby, bude to médii i fanoušky více sledované. Na zápas se těšíme,“ burcoval na klubovém webu asistent kouče Jaroslav Barvíř.

Poslední vítězství se pro Třebíč rodilo bolestně, byť bylo nakonec jednoznačné. Toho si cení i útočník Horácké Slavie Vojtěch Střondala: „Je dobře, že jsme poslední utkání vyhráli a do derby můžeme jít s klidnou hlavou. Každý si takové zápasy užívá. Na těchto zápasech bývá spousta diváků a pro ně to hrajeme. Věřím, že přijedou i naši fanoušci a my se budeme snažit pro ně opět vyhrát.“

Na derby se těší také bývalí hráči obou týmů. Tipovat vítěze si však netroufají. „Každé utkání je jiné. Záleží na tom, s čím Třebíč přijede. Letos jsem ji ještě neviděl, ale zatím neztratila, to o něčem vypovídá,“ přemítá bývalý hráč Dukly a současný sekretář Krajského hokejového svazu Vysočina Antonín Micka. „Myslím, že podobně jako v posledním zápase Dukly na Slavii, i v tomto duelu mnohé napoví první třetina. Třebíč většinou dobře brání, umí to přitvrdit, ale současně jí to tam nyní padá. Bude to otevřené.“

Podobně vidí šance v utkání také někdejší hráč i trenér Horácké Slavie Martin Sobotka. „Domnívám se, že v utkání nebude hrát roli to, že Třebíč je nyní první a Dukla až za ní. Takové zápasy rozhodují maličkosti, rozdíly se v nich stírají a jak se říká, je to padesát na padesát,“ vysvětluje současný kouč druholigového Žďáru nad Sázavou. „Tipovat výsledek nebudu, mám kamarády v obou klubech. Věřím, že přijde hodně diváků a bude parádní atmosféra. Rád bych se zúčastnil také, ale my zrovna hrajeme na Kometě, takže to budu sledovat jenom na dálku.“

Ostře sledované utkání Dukla Jihlava - Horácká Slavia Třebíč se hraje ve středu tradičně v 17.30 hodin.

STATISTIKY TÝMŮ PŘED DERBY

Dukla Jihlava, 7. místo, 11 bodů, 20:14

Horácká Slavia Třebíč, 1. místo, 21 bodů, 28:10

Nejlepší střelci

Jihlava: Seman 5, Havránek 4

Třebíč: Krliš 5, Ferda 4

Nejvíce asistencí

Jihlava: Čachotský a Harkabus 5, Lichanec 4

Třebíč: Vodný 6, Nedvídek a Furch 5

Nejproduktivnější hráči

Jihlava: Seman 5+3, Čachotský 2+5

Třebíč: Krliš 5+4, Vodný 2+6

Brankáři

Jihlava: Žukov úspěšnost 94,70 %, průměr 1,58

Třebíč: Jekel úspěšnost 94,32 %, průměr 1,43

Loňské výsledky

Jihlava - Třebíč 4:3 sn, Třebíč - Jihlava 1:3